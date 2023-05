Lobato lamenta que Ayuso ya esté en campaña con "el ruido fácil": "Su éxito radica en que me insulten"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, ha lamentado que la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ya esté en campaña con "el ruido fácil" y su "éxito" radica en que le insulten y le llamen "Txapote" por la calle.

Así lo ha trasladado en un mitin en la Plaza de España de Fuenlabrada, acompañado del alcalde del municipio, Javier Ayala, y el portavoz del en el Congreso, Patxi López. Allí, han acudido al menos unos 200 simpatizantes y vecinos.

"Los socialistas están en las cosas del comer, las cosas de verdad. Otros quieren distraer, ya están con el ruido fácil, con la batería del tema de siempre queriendo distraernos. Nosotros vamos a disfrutar de esta campaña y en las cosas importantes. El éxito de Ayuso radica en que me insulten por la calle y me llamen Bilduetarra y Txapote. No sé da cuenta de que para nosotros el éxito es que puedan tener becas universitarias los jóvenes. Ese es el éxito de los socialistas", ha lanzado.

Lobato ha reivindicado que este acto es uno de los "más bonitos" al estar rodeado de "un equipazo" como el de Fuenlabrada, fiel reflejo del "liderazgo de la ciudad" y "el referente del PSOE". "Hoy arrancamos la campaña electoral en Fuenlabrada. Este es el símbolo claro de que vamos a por todas y que este es el resultado que queremos para España y las políticas que hacen en Fuenlabrada son las que queremos para Madrid", ha defendido el candidato.

A continuación, Ayala ha defendido que el equipo que compone su candidatura piensa por el "futuro de la ciudad" y ha resaltado que son personas "de calle", de lo que se siente "orgulloso". Crear oportunidades, generar empleo y generar riqueza está entre sus principales prioridades. El proyecto de Ayala tiene tres patas: atracción de inversiones, rehabilitación de viviendas y 65.000 viviendas y ayudas para jóvenes de instituto que puedan estudiar inglés.

Por último, Patxi López se ha mostrado "orgulloso" de la movilización de los socialistas y de sus 140 años de historia. A su juicio, los gobiernos de España socialistas han logrado "más políticas para proteger a la gente". Así, ha pedido a "las derechas" que dejen de lado "el fantasma de ETA", ante lo que no les tienen que dar "lecciones" y que no hagan "discursos de odio".