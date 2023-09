Lobato descarta disparidad en PSOE ante las mociones sobre la amnistía que llevará el PP a parlamentos y ayuntamientos

Díaz-Pache (PP) anuncia que registrarán la iniciativa para que se "retraten" y prevé opiniones diversas entre los socialistas

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha asegurado este martes que "no cree" que haya pronunciamientos "dispares" de líderes socialistas ante las mociones que llevará el PP a ayuntamientos y parlamentos sobre la amnistía y los pactos con independentistas.

Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid tras ser preguntado por el anuncio del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre las iniciativas que desplegará ante las reclamaciones de Junts.

El PP hará valer su mayoría absoluta en el Senado para pedir que se constituya la Comisión General de Comunidades Autónomas con el objetivo de forzar a los presidentes autonómicos a posicionarse sobre la relación de los socialistas con el independentismo y llevará la cuestión a las autonomías y consistorios.

"Dudo que haya posiciones dispares en el PSOE. Lo que veo es que hay una idea clara de lo que necesita España, que es un Gobierno de progreso", ha afirmado Lobato, tras criticar que los 'populares' presenten "temas que no tienen que ver" con las competencias de las administraciones.

Asimismo, ha pedido ser "serios y rigurosos" porque "no hay nada de lo que tener conocimiento", en referencia a la amnistía reclamada desde Junts para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. "Si suceden los hechos, los valoraremos. No vamos a entrar en valoraciones de cosas que no existen", ha zanjado.

Por su parte, el portavoz del PP en la Cámara de Vallecas, Carlos Díaz-Pache, ha explicado que su grupo registrará esta iniciativa, adelantada por Feijóo, para que todos los partidos madrileños se "retraten". Ha negado, además, la unidad que considera Lobato que presentará el partido, ya que el 'popular' ve "disparidad de opiniones" en el seno de los socialistas.

"Queremos que todos se retraten. Si están en con o en contra del Estado de Derecho", ha resumido el portavoz, quien considera que se plantea una dualidad entre elegir el "apoyo a la Constitución" o la "merma de la igualdad de los españoles", que vincula a los nacionalistas catalanes.