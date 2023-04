Lobato defiende la "decisión estratégica" de designar a Maroto para poner fin a paracaidistas y pone en valor su gestión

Loa a Mar Espinar como "activo clarísimo" que ha "revitalizado" la "posición política" del PSOE en la capital

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, ha defendido la "decisión estratégica" de designar a la exministra de Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto como candidata a la Alcaldía de la capital para poner fin a los paracaidistas y ha puesto en valor su capacidad de gestión.

"Hemos apostado por alguien con capacidad de gestión, solvencia y esa ilusión por Madrid. Alguien que quiera dedicar una década. Es una apuesta que hacía falta en el PSOE", ha destacado Lobato en un encuentro en Desayunos Madrid, organizado por Europa Press.

Sobre la candidata ha asegurado sentirse "muy ilusionado y contento" y ha incidido en que es una "trabajadora incansable". Frente a las acusaciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de que se le ve "perdida" en la política local, Lobato ha remarcado que tiene "sobrada experiencia" y ha recordado que llegó con 20 años a estudiar a Madrid y que ya fue diputada en la Asamblea regional.

Precisamente a quien ha visto descentrado es al regidor, quien "no ha estado a la altura" de la capital con un Mandato de "zigzagueo". Para Lobato no ha entendido la "grandeza" de Madrid y no le ha venido "bien" a la institución.

Ha recordado, por ejemplo, que sacó los presupuestos con Vox un año y con el Grupo Mixto otro; que fue portavoz nacional del PP y luego lo dejó... "Cuando se está centrado en unos objetivos, se nota", ha deslizado el también secretario general del PSOE-M. DESTACA EL CAPITAL POLÍTICO DE MAR ESPINAR

Sobre la situación del PSOE en el Ayuntamiento, cuarta fuerza actualmente, ha reconocido que comparte la "autocrítica" del pasado en busca de un mejor futuro.

En ello cree que ha contribuido la hasta ahora portavoz del Grupo Municipal Socialista, Mar Espinar, que forma parte de la lista de Lobato a la Asamblea de Madrid. "Es un activo clarísimo, necesitamos gente con fortaleza y presencia", ha recalcado.

Sobre Espinar ha puesto en valor, entre otros, su trabajo en los nuevos barrios de la capital, que ve "imprescindible", y entiende que estos años en los que asumió la Portavocía tras la marcha de Pepu Hernández ha sido "muy buenos revitalizando la posición política" de los socialistas en Cibeles, una labor que espera que también logre en la Cámara de Vallecas.