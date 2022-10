Lobato critica la "testarudez" de Ayuso con un modelo para la Ciudad de la Justicia que ya costó "cientos de millones"

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha cargado este viernes contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por volver al modelo que ha costado "miles de millones" a los madrileños para construir la Ciudad de la Justicia.

En concreto, la Comunidad de Madrid ha decidido ampliar en 21 días naturales el plazo de concurrencia para las empresas que quieran optar a la licitación del proyecto de la Ciudad de la Justicia, el complejo ubicado en Valdebebas que concentrará los 356 órganos judiciales dispersos en 28 inmuebles de la ciudad de Madrid.

Para el portavoz del PSOE-M en la Asamblea de Madrid, el Ejecutivo madrileño "vuelve" con un modelo que ha costado "cientos de millones de euros a los madrileños, que han pagado con sus impuestos y que no ha servido para nada, buscando una empresa que diera el pelotazo y se pudiera embolsar todo ese dinero de los madrileños, que ha resultado un fracaso estrepitoso".

Durante una visita al Ayuntamiento de Arganda del Rey, el líder de los socialistas madrileños ha subrayado así que "hasta el propio mercado no ha respondido a la oferta". El plazo de presentación de ofertas expiraba este jueves y ahora los concurrentes podrán presentar ofertas hasta el próximo 10 de noviembre, según ha informado el Gobierno regional. El valor estimado del contrato será de 2.847.986.667,47 euros.

"Deben recapacitar y volver a rectificar. Es verdad que son muchas rectificaciones y están muy nerviosos con las rectificaciones en muchas áreas, pero que vayan a un modelo lógico", ha recalcado Lobato, quien se ha preguntado "cómo no va tener capacidad la Comunidad para construir la Ciudad de la Justicia" sin que haga falta ninguna concesión administrativa. "Hagámoslo con orden", ha defendido.

EL TRÍO VALLECANO

Durante la visita, el líder de los socialistas en región también ha censurado que la presidenta madrileña se refiriera a los partidos de la oposición en la Cámara madrileña como "trío vallecano" y acusara a PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos de "retorcer pancartas, residencias y centros de salud".

"Es una presidenta excluyente que se cree en la posesión de la verdad y que todo el que no piensa como ella no debe pertenecer a esta región. Ella cree en el socialismo free, en el ecologismo free, en el LGTBi free. Ella quiere excluir y sacar de Madrid a todo el que no piensa como ella", ha señalado el portavoz del PSOE-M en la Asamblea.

En concreto, Ayuso acusó al "trío vallecano de la izquierda" de montar "un circo" cada día y durante semanas "retuercen pancartas y lo hacen con las residencias de ancianos o centros de salud".

"Querer excluir a la gente de Vallecas, a la gente LGTBi, a los ecologistas, es un disparate absoluto. Es la presidenta de todos aunque ayer parezca que es cada vez de menos gente", ha afeado el secretario general del PSOE-M.