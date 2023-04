Lobato se compromete a crear una Mesa de Diálogo y de Cooperación en vivienda a partir de junio tras el 28M

"Ayuso brilla por su ausencia en la gestión de vivienda pública", le reprocha

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, se ha comprometido este viernes a crear una Mesa de Diálogo y de Cooperación en vivienda a partir de junio desde que se alce con la Puerta del Sol tras las próximas elecciones del 28 de mayo.

En ella, según ha explicado el candidato en una conferencia sobre vivienda en Alcobendas, estarán los alcaldes de la región y el Gobierno de España. "Para que tengamos la capacidad de tener esa sensibilidad en cada territorio y canalizar la ayuda del Gobierno de España y gestionar con eficacia la solución al problema de la vivienda", ha defendido.

Otra de las soluciones "a corto plazo" que ya ha anunciado Lobato es la reducción de 300 euros al mes en alquiler a familias y jóvenes hasta que sean capaces de proporcionales viviendas públicas en régimen de alquiler.

En vivienda, a su parecer, es "muy fácil hacer promesas, pero hay que ver realidades como las de Alcobendas". La presidenta regional y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, prometió en tres campañas electorales hacer 15.000 viviendas y, según Lobato, "no ha entregado ninguna".

"Tras su fracaso, Ayuso promete que, ahora sí que sí, la siguiente será la Legislatura de la Vivienda. Se dice en muy pocos segundos, pero no hace absolutamente nada. La Comunidad de Madrid es la única de toda España que no ha pagado ni un euro del bono del alquiler del Gobierno de España y del que son destinatarios miles de jóvenes. Ayuso brilla por su ausencia en la gestión de vivienda pública: de 550 millones de euros de presupuesto no ha sido capaz de ejecutar ni 450 millones", ha lamentado.

Además, ha recordado que el 80% del Presupuesto de Vivienda de Madrid está financiado por el Gobierno de España y le ha afeado que "ni regalándole el dinero el Gobierno de España" sea capaz de "invertir ese dinero para poner en marcha políticas de vivienda en Madrid".