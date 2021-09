La lluvia obliga a cortar la AP-7 y la N-340 en puntos de Tarragona

Las lluvias torrenciales que han inundado bajos y calles en el Baix Ebre y el Montsià (Tarragona) han obligado a cortar la N-340, entre Amposta y Alcanar, la AP-7, en Ulldecona en dirección Tarragona, y la carretera local TP-3318 en Ulldecona.

El temporal, que hasta las 13.00 horas ha acumulado 167,8 litros de agua por metro cuadrado en Alcanar, ha inundado calles y bajos en la zona, donde, según las imágenes grabadas por algunos vecinos y compartidas en las redes sociales, ha arrastrado a varios vehículos.

Además, las fuertes lluvias han dejado sin suministro eléctrico a 10.000 usuarios de la zona, si bien poco después la afectación se ha reducido hasta los 5.500 abonados, según Protección Civil.

Entre las 12.00 y las 13.00 horas, los Bomberos han recibido 126 avisos por importantes inundaciones, que afectan especialmente a Alcanar (con 96 alertas), donde algunas calles se han convertido en ríos por donde baja el agua hasta llegar al mar, arrastrando algunos vehículos así como sillas y mesas de terrazas.

Protección Civil de la Generalitat catalana ha elevado al nivel de alerta el plan de inundaciones por la intensidad de las lluvias en el Montsià y el Baix Ebre y las incidencias por las inundaciones y ha recomendado no aparcar en rieras o zonas inundables, alejarse de ellas, no atravesar zonas inundables o pasos subterráneos, no ir a garajes o lugares donde se acumule el agua y evitar circular por caminos y vías secundarias cerca de ríos y rieras.