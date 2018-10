¡Llueve! Tips para mi pelo

MADRID, 19 (CHANCE)

¡Buenas queridas! Llegan las lluvias y... el gran problema ¡Cómo me peino para que el pelo no me quede electrizado! Desde TONI&GUY nos ofrecen cuatro interesantes tips y que desde aquí llevamos a rajatabla desde hace años. También te vamos a contar un secreto, aquí una que te escribe lleva desde hace años, desde aquella época de la adolescencia en la que si no tienes el pelo bien parece que no puedes salir de casa, utilizando uno de esos sombreros tan monos impermeables tipo pesquero. ¡Ideal! Te recoges un poco el pelo y te lo metes todo hacia arriba y es fantástico llegas al sitio de destino y te lo quitas y tu pelo está mejor de lo que te esperabas... ¡Eso sí no te lo cales hasta el fondo, fondo para evitar que te coja humedad sobre todo en la parte delantera.

Las capuchas cada vez más anchas también ayudan en estos días lluviosos.

Si crees que eres la única, descansa, tanto el cabello rizado como el liso sufre con los días lluviosos. La humedad, la electricidad y que el pelo esté deshidratado o dañado hace que luzcamos un pelo descontrolado y encrespado. Así que toma nota porque aquí van nuestros 4 tips para los días lluviosos.

1. PEINADOS AL PODER

Deja la melena para otro día y opta por recogidos y otros hair looks como pueden ser las trenzas. Coleta y moños también se aceptan para los días lluviosos.

2. SÉCATE EL PELO, PERO SÉCATELO BIEN Y NO SALGAS CORRIENDO DE CASA

La primera regla fundamental es secarse el pelo completamente, nada de salir con algo de humedades en él, y la segunda es que no salgas disparada a la calle tras el secado. Una recomendación extra: después de secarte el pelo, aplica un sérum y déjalo actuar por lo menos cinco minutos.

3. ALGUNOS PRODUCTOS PARA EL CABELLO QUE TE SALVARÁN EN LOS DÍAS DE LLUVIA

Son los anti-frizz, perfectos para los días lluviosos pues contienen una formulación especial para sellar la fibra y darle más peso. Además, también existen aceites que dan peso al cabello y evitan que parezca que hemos metido los dedos en un enchufe.

3. ¡NO TE TOQUES!

Muchas veces es inevitable, sin embargo, cuando notamos la primera gota tendemos a tocarnos el cabello y esta acción aumenta conforme va cayendo más y más agua. ¡No! Nuestras manos contienen aceites naturales que ensucian aún más nuestro cabello.

En el peor de los casos, puede caerte un diluvio universal, así que improvisaremos un wet look en toda regla y continuaremos nuestro día con la mejor de nuestras sonrisas.