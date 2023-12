Llorenç Córdoba se sentará entre Més per Menorca y Vox en el Parlament

Llorenç Córdoba se sentará en el escaño 31, entre Més per Menorca y Vox, en el Parlament, después de que este martes la Junta de Portavoces haya aprobado su solicitud de cambio.

Cabe recordar que Córdoba rechazó este pasado lunes, tras la reunión en el Consell de Formentera convocada por él mismo, renunciar como presidente insular y pidió la dimisión de dos consellers de Sa Unió por, según dijo, haber perdido la confianza en ellos al creer que eran "quienes que realmente habían provocado toda esta situación de manera deliberada".

"No soy un chantajista, no soy un extorsionador y no he entrado en política por intereses personales, sino para ayudar; he intentado hacer siempre lo que pensaba que era mejor para Formentera", dijo, lamentando que pidieran su dimisión "por unas pruebas que no existen y que aún están buscando o fabricando".

Asimismo, Córdoba se negó también a dimitir como diputado en el Parlament, aunque pidió que le cambiaran de sitio a través del Grupo Mixto en la Junta de Portavoces previa a la sesión plenaria de este martes, a la que se ha ausentado.