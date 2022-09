Llop:A la gente le debería importar mucho el bloqueo del PP al Poder Judicial

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha dicho este jueves que "a la gente le importa y, si no, le debería importar mucho" el "bloqueo" del PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), porque "es un órgano que afecta directamente a la vida de los ciudadanos".

Pilar Llop ha realizado estas manifestaciones en Cuatro al ser preguntada por el dato del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de julio que cifró en un 1,7 por ciento los españoles a los que les preocupa la falta de acuerdo entre PSOE y PP para renovar el CGPJ después de que ella indicara que es algo que preocupa y de lo que hablan los ciudadanos.

"Estamos hablando de una situación gravísima, de una crisis en las instituciones judiciales, pues el CGPJ lleva más de nueve años en el cargo, con cuatro prorrogado, cuando es un órgano que afecta directamente a la vida de los ciudadanos", ha advertido la ministra.

Ha recordado que el CGPJ "nombra a los magistrados del Tribunal Supremo que hacen jurisprudencia sobre asuntos cotidianos que afectan a la vida de todos como cuestiones laborales, delitos de los que son víctimas y contencioso-administrativas".

Llop ha recalcado que se trata de "una crisis institucional que lo que está haciendo es emponzoñar y perjudicar la imagen de la justicia porque los jueces de trinchera, que ponen sentencias de la jurisdicción ordinaria, son independientes y con esta situación de bloqueo parece que no lo son y se está generando una confusión enorme".

También ha sido preguntada por lo manifestado en el acto de apertura del año judicial por el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que dijo que dimitiría si no se producía la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

"Me parecería un escándalo que el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo se viera forzado a dimitir porque no se ha renovado el Consejo por el bloqueo del PP, que insiste en no cumplir con la Constitución", ha contestado la titular de Justicia.

Al respecto ha abundado en que "no puede haber equidistancias, aquí hay solo un grupo parlamentario y una fuerza política que no está cumpliendo con la Constitución, que es el PP".