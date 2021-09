LLop al PP sobre el CGPJ: "Quieren un poder con tres funciones"

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha acusado este miércoles al PP de "debilitar" al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando ha estado en el Gobierno, porque, a su juicio, "lo que quieren (los populares) no es tres poderes con tres funciones, sino un poder con tres funciones".

En el Pleno del Congreso, en respuesta a una pregunta del diputado del PP Luis Santamaría, la ministra ha instado a este partido a cumplir la Constitución para renovar el CGPJ y salir del "bloqueo institucional", porque "así, no están haciendo oposición al Gobierno, están haciendo oposición a España".

"Señoría vuelva al marco constitucional", le ha pedido la ministra al diputado y, ante las risas de la bancada de la oposición, ha espetado: "Sus risas son directamente proporcionales pero en sentido inverso a su sentido de Estado".

Llop ha insistido en que el PP ha "obstruido" la renovación del órgano de gobierno de los jueces "por tiempo de uno, dos y casi tres años en esta legislatura", con lo que "le ha hurtado" a la ciudadanía seis años de CGPJ.

La ministra ha recordado que cuando el PP ha gobernado no ha cambiado el sistema de elección del Consejo y ha citado una ley de 2013, siendo ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, que se modificó "para que hubiera 15 vocales de segunda categoría, a tiempo parcial, lo que genera una absoluta disfunción".

Por su parte, el diputado ha justificado que su partido no cambiase el sistema de elección de los jueces cuando gobernó en que entonces "no había llegado esa nueva religión que es el que sanchismo" y porque, además, Europa no lo exigía como ahora.

"Una nueva religión que se ha comido desgraciadamente al socialismo sensato", ha lamentado el diputado, que ha vaticinado que el gobierno de Sánchez está "en tiempo de descuento".

En respuesta a otra pregunta del diputado Josep Pagés, del grupo Plural, sobre si se ratifica en la consideración de "órgano administrativo" del Tribunal de Cuentas, tal y como afirmó el presidente del Gobierno, Llop ha incidido en que es un órgano constitucional y como tal merece "todo el respeto".

La titular de Justicia ha explicado que lo que dijo Sánchez es que el Tribunal de Cuentas es una instancia administrativa y sus resoluciones pueden ser recurridas ante los tribunales.

Pagés ha recalcado que es un "órgano endogámico, inmerso en un estado de corrupción institucional, políticamente parcial, obsesionado con la legítima acción política de Cataluña y decidido a arruinar las familias de los líderes independentistas catalanes".

Y ante todo, ha añadido, es "un engendro jurídico que no encaja en los parámetros europeos de independencia judicial", por lo que ha instado al Gobierno a dejar de "esconder" a Europa "la vergüenza" de este tribunal.