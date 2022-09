Llop reta a Feijóo a que "ponga sobre la mesa" el nombre de los candidatos para renovar el CGPJ "mañana mismo"

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha retado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a que "ponga encima de la mesa" los nombres de los candidatos del Grupo Parlamentario Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que lleva caduco más de 1.300 días.

"No entiendo nada del señor Feijóo. ¿Dónde están los nombres de los candidatos? Que los ponga encima de la mesa mañana mismo. Entonces se podrá renovar el Consejo. Estoy segura. El PSOE en el Congreso y Senado tiene sus candidatos", ha subrayado Llop en una entrevista este lunes en 'Onda Cero', recogida por Europa Press.

Según ha explicado la titular de Justicia, este órgano de jueces no se renueva con el Gobierno, sino en las Cortes con los grupos parlamentarios y, en ningún caso, la ministra de Justicia debe negociarlos.

"No voy a parar de denunciar el incumplimiento de la Constitución por parte del PP ni un solo día que me quede en mi puesto. Esto no puede ser tibio. Se tiene que ser muy serio", ha reprochado Llop.

CONSENSO PARA LA RENOVACIÓN

Preguntada por la falta de consenso en el seno del órgano institucional entre los sectores conservador y progresista y si esto sería interpretado por el Gobierno como un incumplimiento del CGPJ, la ministra ha asegurado que no contempla que un órgano "como este" se coloque en una posición que "no sea la institucional".

"Los vocales del Consejo no pueden colocarse en una posición política sino institucional", ha sentenciado para después preguntarse si entre "tal elenco" de juristas que existen "no va a haber consenso". "No contemplo que con tantos que cumplen los requisitos suficientes, profesionales, rigurosos, juristas de reconocidísimo prestigio no se encuentre a nadie", ha manifestado.

PRESIONES DEL GOBIERNO A LESMES

En relación con las palabras de Feijóo que ha pedido este lunes a la ministra de Justicia que desmienta que el Gobierno presiona al presidente del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, para que nombre los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponderían al órgano de gobierno de los jueces, Llop se ha limitado a "no entrar en mentideros" ni "frivolizar" con el tema.

Al hilo, ha asegurado que el líder de la oposición está "nervioso" por el cara a cara el martes en el Senado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por eso "se ha precipitado".

"No he tenido ni que salir yo a desmentir nada. El propio presidente Lesmes lo ha desmentido", ha zanjado, eso sí ha apostillado que el Gobierno no manda "whatsapp" diciendo que va a "controlar el poder judicial por la puerta de atrás. Eso lo hacían ellos", ha recalcado.