Llop reivindica legitimidad del Gobierno para legislar y elogia su valentía

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha elogiado la "valentía, firmeza y determinación del Gobierno" y ha reivindicado su legitimidad para legislar con el apoyo de la mayoría parlamentaria, ante las críticas del PP por la derogación de la sedición y la rebaja de las penas por sedición.

En la sesión de control al Gobierno del pleno del Congreso y mientras el PP pedía un adelanto electoral y acusaba al Ejecutivo de "ceder al chantaje de los separatistas" y "legislar al dictado de delincuentes", Llop y la ministra de Defensa, Margarita Robles, han respondido con un ataque y han exigido a los populares cumplir la Constitución y renovar ya el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro ha denunciado la improvisación y el "caos normativo" del Gobierno por impulsar 17 reformas del Código Penal, incluida la "indignidad" de derogar la sedición y el "indecente lavado de cara del delito de malversación para rebajar penas a los corruptos".

"¿No reconocen el resultado de las últimas elecciones y la legitimidad de este Parlamento?", ha respondido Llop a los populares antes de defender la acción de un Ejecutivo que, ha dicho, no busca gobernar a toda costa, sino "proteger a la mayoría social de nuestro país, estar al lado de las personas que más lo necesitan, proteger a las víctimas, combatir la corrupción y no hacer enfrentamientos entre territorios".

Bermúdez de Castro le ha replicado que las reformas penales no estaban incluidas en el programa electoral del PSOE ni en el discurso de investidura. Y ha advertido de que no se puede negociar la renovación del CGPJ con el PP y al mismo tiempo "traicionar la palabra dada" y pactar con ERC y Bildu la rebaja de delitos; o defender la Constitución y, al tiempo, "asaltar" el Tribunal Constitucional: "No se puede cambiar justicia por votos".

Para Llop, sin embargo, "presumir de bloquear el CGPJ es una auténtica indignidad democrática"; es "deplorable" que el PP se permita hablar de deriva autoritaria o autogolpe cuando está golpeando las instituciones democráticas.

También Robles se ha agarrado al bloqueo del CGPJ cuando el diputado popular Carlos Rojas le ha preguntado si una juez como ella, con su trayectoria, estaba dispuesta a perder sus principios y seguir dentro de un gobierno que "no puede caer más bajo"

"¿Usted está satisfecho de estar sentado ahí sentado incumpliendo la Constitución y la ley?", ha replicado Robles.

Como ministra de Defensa, ha asegurado, se siente "profundamente orgullosa" de España, de su Constitución, "de cumplirla entera", de los jueces de este país y de sus Fuerzas Armadas. "Me siento orgullosa de ser parte de este Gobierno", ha recalcado.

"España no se merece un Gobierno sin principios, un Gobierno que legisle con delincuentes", ha exclamado el diputado del PP entre los aplausos de ss compañeros, muchos de ellos en pie.