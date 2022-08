Llop: "No es de recibo" que el TC no haya resuelto sobre el aborto en 12 años

La ministra de Justicia, Pilar Llop, considera que "no es de recibo" que el Tribunal Constitucional no haya resuelto en doce años el recurso sobre la ley del aborto de 2010, un texto que afecta a los derechos de más de la mitad de la población y que, pese a eso, ha estado "guardado en un cajón".

Llop se pronuncia en estos términos en una entrevista con la Agencia EFE después de que el Consejo de Ministros haya aprobado el proyecto de ley del aborto que reforma la legislación existente para, entre otras cuestiones, blindar que las interrupciones del embarazo se realicen en la sanidad pública.

Un texto que han propuesto los ministerios de Igualdad y de Sanidad y que ha sido enviado al Congreso sin el preceptivo informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La responsable de Justicia explica que existía un "objetivo político" para iniciar el trámite parlamentario "cuanto antes", pero en cuanto llegue ese informe será remitido a las Cortes para que los grupos lo tengan en cuenta.

No obstante, aprovecha para recordar que ella lleva esperando un año y dos meses el informe del CGPJ sobre la ley de Enjuiciamiento Criminal, una ley clave para cambiar el modelo de investigación en España, hasta el punto de haber escrito al presidente de ese órgano, Carlos Lesmes, para reclamarlo.

En cualquier caso, esa tramitación se va a llevar a cabo sin que el TC haya resuelto aún el recurso que presentó el PP contra la ley aprobada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Tener una sentencia que afecta a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres "tantísimos años en un cajón" es "algo que sorprende y que no debería ser", opina Llop.

También se iniciará ahora el trámite parlamentario de la proposición de ley presentada por el PSOE para perseguir el proxenetismo en todas sus formas y sancionar a los hombres que acudan a la prostitución con multas e incluso penas de prisión.

Una ley abolicionista que, de momento, solo cuenta con el apoyo del PP. En cualquier caso la ministra tiene claro no se puede caer "en la trampa de hablar de la libertad individual de una persona", porque se trata "de un problema estructural de desigualdad que lo que hace es perpetuar el machismo y que es un eje fundamental de patriarcado. Mientras haya prostitución, las mujeres no vamos a ser vistas como iguales", subraya.

La apuesta es por un modelo "emancipador", que ayude a las mujeres que sufren prostitución a salir de esos contextos, en el que la prostitución no se regule como un trabajo. La otra opción es Alemania, donde se pagan "50 euros por una barra libre de mujeres, salchichas y cerveza", recuerda.

En la agenda parlamentaria está también la ley trans, un proyecto que divide al feminismo y que tiene detractoras en las filas socialistas. Llop pide huir "de cualquier tipo de polémica" y pone de ejemplo la aprobación del matrimonio igualitario, porque "también hubo muchas resistencias, muchas polémicas, pero al final ha permanecido, ha perdurado, perdurará y ha dado respuesta a situaciones existentes que requerían una regulación".

Ahora se trata de reconocer derechos humanos de personas, en especial de menores y de hacerlo con seguridad jurídica.

Subraya también la relevancia de la ley del solo sí es sí recientemente aprobada ante las críticas de juristas que dudan que haya supuesto un verdadero avance sobre la legislación anterior.

"Ya solo considerar que los casos de sumisión química cuando hay penetración no van a ser considerados abuso sexual, sino agresión sexual, eso es algo de una trascendencia fundamental", expone Llop, quien además apunta que el objetivo de la ley es que el consentimiento pueda "ser expreso o tácito, pero nunca, nunca se pueda presumir".

La sumisión química es otro de los asuntos que preocupan en el Ministerio. Una de cada tres pruebas que se hacen en el Instituto Nacional de Toxicología dan positivo (no solo por burundanga, sino especialmente por alcohol mezclado con pastillas), por lo que es fundamental que las mujeres que sospechen que han sido violadas de esta manera acudan rápidamente a un centro de salud antes de lavarse.

Por contra, no hay evidencias de sumisión química en las decenas de casos de pinchazos que se han generalizado este verano en España sin que las autoridades sepan aún "a qué responden las intenciones de los autores".

"Si no hay denuncias de las víctimas y no se pueden investigar estos hechos no vamos a poder conocer con profundidad a qué responde este fenómeno", que en principio apunta a un intento de "generar miedo en mujeres, sobre todo jóvenes, para expulsarlas de los espacios públicos, de ocio, lúdicos".