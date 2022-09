Llop pide a ERC "respeto" para España y lamenta el "desprestigio" que provoca al asegurar que es un país "muy facha"

La formación asegura que "la independencia es una necesidad democrática" y la ministra insta al "juego limpio"

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha pedido este miércoles a ERC "respeto" para España al tiempo que ha lamentado el "desprestigio" internacional que provoca la formación al asegurar que es un país "muy facha" que no cumple con las recomendaciones de los organismos internacionales.

"El desprestigio que usted causa es grande. Ustedes piden respeto pero yo también", le ha espetado la titular de Justicia a la diputada de ERC Montserrat Bassa después de que ésta pusiese en tela de juicio que España sea una "democracia plena" al hacer caso omiso a las resoluciones del Consejo de Europa y del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

"Me pide respeto... ¿cómo puede pedirme respeto cuando ustedes no respetan las recomendaciones internacionales? Respetaré a España cuando España respete los derechos humanos y políticos y la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña", le ha contestado la parlamentaria catalana.

Llop y Bassa se han expresado así durante la interpelación presentada por ERC, que ha preguntado al Gobierno acerca de su previsión de acatar los dictámenes de los organismos internacionales para cumplir con los derechos democráticos y políticos en el Estado español.

"MÁS NACIONALISTAS QUE DEMÓCRATAS"

En concreto, Bassa ha criticado al Ejecutivo por "querer alimentar a esa España facha" con el "relato de la violencia, la cárcel y el 155". Y es que, ha continuado, "si España fuera verdaderamente democrática llevaría a la mesa de diálogo el cumplimiento inmediato de las resoluciones".

"¿Por qué España no lo hace? Porque aunque se llamen progresistas son más nacionalistas que demócratas. Y porque saben que España es muy facha, tanto que tienen miedo de perder las elecciones si cumplen con el Consejo de Europa y la ONU", ha apostillado la diputada.

En este contexto, Llop ha criticado lo que considera una actitud "irresponsable" por parte de ERC "en un momento en que la ciudadanía necesita protección pública". "Muestra una falta de solidaridad. ¿Por qué alimentan la falacia?", ha continuado la ministra, que ha advertido sobre la consecuencia de sus afirmaciones.

A su juicio, "pretender denostar al Estado" con el "argumento falaz del incumplimiento de las obligaciones internacionales es un camino corto y erróneo". "Tratar de desvirtuar el hecho incontrovertible de que democracia española no funciona alimenta a las fuerzas reaccionarias, las que tienen ganas de hacer una involución en materias de derechos", ha alertado Llop.

NO EXISTE "UNA LEGISLACIÓN AD HOC DE UN ESTADO PÉRFIDO"

Y es que, ha insistido la ministra, mientras que "con el PP la situación" en Cataluña "se llevó a límite, con este Gobierno tienen diálogo". Eso sí, ha dejado claro que no les van a encontrar "en el camino de desacreditar a las instituciones del Estado", por lo que les ha instado a una "reflexión profunda".

Con todo, la diputada de la formación republicana ha sostenido que la ministra "piensa que España no va a cumplir" con las referidas recomendaciones. "Y no responde porque le da vergüenza decir explícitamente que no van a hacerlo", ha añadido.

Así las cosas, Bassa se ha preguntado "por qué no sale el presidente" del Gobierno "orgulloso diciendo que van a cumplir con las resoluciones en lugar de mostrarse orgulloso de un colonialista 155". "La conclusión es clara: la independencia es una necesidad democrática", ha zanjado.

Llop, que ha asegurado que lo que a ella le "da vergüenza" es que durante esa interpelación solo hubiera una diputada del PP en su bancada, ha incidido en el "respaldo a las instituciones". "No hay una legislación ad hoc de un Estado pérfido intentando una inquina específica contra personas determinadas, hay un Estado de derecho y el principio de legalidad", ha aclarado.

Por eso, la ministra ha afeado que se trate de "desvirtuar el hecho incontrovertible de que democracia española no funciona", algo que desde su punto de vista "alimenta las fuerzas reaccionarias, las que tienen ganas de hacer una involución en materia de derechos".

Por último, Llop ha zanjado aseverando que el Gobierno toma nota de las peticiones de ERC porque afectan a las "sensibilidades territoriales que importan" al Ejecutivo. "Si quiere, hablamos", ha ofrecido, recordando que siempre "dentro del juego limpio".