Llop lamenta que PP cuestione al Congreso y la traición de diputados de UPN

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha lamentado que el PP, con su actuación tras la aprobación de la reforma laboral por un error en el voto de un diputado de este partido, "ponga en cuestión el funcionamiento" del Congreso y la "traición" de dos diputados de UPN que votaron en contra.

Así lo ha dicho Pilar Llop este miércoles a los periodistas tras visitar el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses al ser preguntada sobre qué recorrido cree que puede tener un virtual recurso del PP ante el Tribunal Constitucional a raíz de la votación de la reforma laboral.

Para Llop, "lo que ha ocurrido es algo muy preocupante primero porque se pone en cuestión el propio funcionamiento de las instituciones, del Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional y de los representantes de los ciudadanos", pero ha aclarado que el PP "tiene lógicamente la posibilidad de interponer los recursos que considere necesarios".

No obstante, ha querido "poner el foco" en lo que le "preocupa de verdad, que haya dos diputados de UPN, una fuerza política que llegó a un acuerdo con otra, el PSOE, para aprobar una reforma que va a favor de trabajadores, empresarios y el diálogo social".

"Estas dos personas, no todo el partido, han traicionado no ese acuerdo con el PSOE sino a los trabajadores, a los empresarios y al diálogo social de este país y eso me parece gravísimo", ha insistido.

También ha sido preguntada por la reunión que mantuvo esta semana con el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.

"Las reuniones que mantengo con el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo se enmarcan en el diálogo institucional habitual que deben tener los distintos poderes del Estado", ha aclarado la ministra.

Ha concretado que esta reunión versó sobre un futuro encuentro que tendrá junto a su equipo ministerial con la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo para abordar cómo se puede paliar el "impacto tan negativo que está suponiendo el bloqueo de la renovación del órgano de gobierno de los jueces", el CGPJ, pendiente desde hace más de tres años.

"Este impacto es tan negativo que está afectando a más de mil casos anuales", ha advertido Llop.

Ha indicado que el Ministerio de Justicia ha reforzado con doce letrados el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, lo que ha supuesto "un esfuerzo económico de más de 700.000 euros, para que pueda asumir la carga de trabajo que está generando la no renovación del CGPJ y la gran cantidad de plazas vacantes que se producen por jubilaciones o incapacidades".

"Tanto el presidente Lesmes como yo creemos que hay que renovar ya el CGPJ y apelo a quien lo está bloqueando, que es únicamente una fuerza política, el PP, que tiene la llave de esa mayoría de tres quintos necesaria, que vaya a favor del Estado, de los ciudadanos y de la Constitución y que cumpla con la legalidad", ha concluido.