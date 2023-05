Llop insta al PP a renovar "hoy mismo" el Poder Judicial tras el aviso de la UE

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha instado al PP a renovar "hoy mismo" el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) después de que este lunes el comisario europeo de Justicia apremiara a hacerlo antes de que España inicie la presidencia de la UE, y le reprochado que presenten una ley "para despistar y engañar".

Lo ha hecho en la sesión de control al Gobierno del pleno del Congreso en la que Llop ha eludido responder al diputado del PP Luis Santamaría si el Gobierno va a modificar de nuevo el delito de malversación tras proponer la Comisión Europea que el castigo tenga una pena máxima de al menos cinco años de prisión.

"Déjese ya de anacolutos discursivos y póngase a trabajar por este país. La puerta de esta ministra, del ministerio y la de este grupo parlamentario está abierta (...) Hágalo hoy mismo y hoy mismo tendrá ese acuerdo para renovar el CGPJ, no presente una ley para despistar y para engañar a los ciudadanos", ha exigido la ministra.

El PP llevará el próximo martes al pleno de la Cámara Baja su proposición de ley -registrada hace meses- que insta a adaptar el Poder Judicial a los requerimientos que establece la Unión Europea, para que sean los jueces los que elijan a los jueces.

Una iniciativa que ha rechazado Llop, que considera que el bloqueo para renovar el CGPJ demuestra la "frustración" del PP y que "ha renunciado absolutamente a cualquier tipo de política útil: 1.616 días incumpliendo la Constitución, usted, su grupo parlamentario, el Partido Popular y el señor Feijóo", ha aseverado.

Santamaría ha recordado que Europa ha sacado "tarjeta amarilla" al Gobierno por la ley del solo sí es sí, por la modificación del delito de malversación y este lunes "se lo han vuelto a decir" con la renovación del Poder Judicial.

"Europa no hace más que tirarle a ustedes de las orejas", ha advertido el parlamentario, a quien no le "sorprende" que el Gobierno "no dé un paso atrás" con la reforma de la malversación "si son los héroes de los eres, los del tito Berni y son los de las subvenciones al hermano de Ximo Puig", y ha dicho que lo harán cuando "entren en pánico electoral".

La titular de Justicia ha reprochado a Santamaría que actúe "con argumentos 'ad hominen', con argumentos 'ad populum' y con argumentos 'ignorantium', y le ha recordado que el grupo parlamentario popular introdujo el enriquecimiento ilícito en la reforma del delito de malversación.