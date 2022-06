Llop evita responder en el Congreso cuándo reformará el Gobierno los delitos de rebelión y sedición

Dice que el actual CGPJ no responde a la "realidad" española y acusa al PP de mantenerlo a su "imagen y semejanza"

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha rehusado aclarar cuándo reformará el Gobierno los delitos de rebelión y sedición, algo por lo que le ha preguntado el diputado de Junts Josep Pagès durante la sesión de control al Gobierno que se ha celebrado este miércoles en el Congreso de los Diputados.

Pagès ha preguntado a Llop si España cumple o no con los estándares europeos en materia de Estado de Derecho. El dirigente ha asegurado que "cada semana" hay noticias que ponen en tela de juicio la Justicia española y ha hecho referencia al caso del etarra Xabier Atristain y a la condena que esta misma semana emitió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra España por la filtración de información relativa a una treintena de jueces catalanes.

Llop ha sido tajante y ha aseverado que "España cumple con los estándares del Estado de Derecho" y es "un país que respeta las instituciones". Sin embargo, Pagès ha insistido para interesarse, en concreto, por "cuándo va el Gobierno de España a modificar los delitos de rebelión y sedición", cuándo va a poner fin a los procesos de extradición contra políticos catalanes y cuándo pondrá fin a las acciones contra cargos políticos de "segundo rango" implicados en el 'procés'.

A este respecto, el diputado de Junts ha recordado que la Asamblea Legislativa del Consejo de Europa ha señalado recientemente que esas órdenes de extradición son "incoherentes" con la concesión de los indultos a los condenados por el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017.

Llop ha eludido la pregunta sobre la reforma de los delitos de rebelión y sedición, pero sí ha abordado las otras cuestiones para recalcar que "hay más de 11.000 cargos públicos en Cataluña, muchos de ellos son independentistas y solo siete han sido condenados y, por cierto, también indultados por este Gobierno".

EL ABORTO EN EEUU

Por otro lado, la ministra ha reconocido que la Comisión Europea ha vuelto a mencionar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como la "gran asignatura pendiente" de España en materia de cumplimiento del Estado de Derecho, ya que lleva en funciones desde diciembre de 2018.

Según ha subrayado, dicha renovación no ha tenido lugar todavía por el "bloqueo injustificado" del grupo mayoritario de la oposición, que "no admite que el CGPJ responda a ese Parlamento plural y diverso que es el que tenemos en España". "Un Consejo que no responde a esa realidad y que el PP quiere crear a su imagen y semejanza", ha concluido.

Llop ha puesto como ejemplo de lo "peligroso" que es ese distanciamiento con la realidad la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos para ilegalizar el aborto. "Tampoco ha respondido a la realidad de la pluralidad y la diversidad y a la necesidad de quienes somos más de la mitad de la población en el mundo, a las necesidades de las mujeres", ha remachado.