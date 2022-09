Llop elude hablar de cambiar la eleccion del CGPJ: la prioridad se renovarlo

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha eludido este jueves hablar de una posible reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como pide el PP y recomienda Bruselas, porque la "prioridad" es renovar dicho órgano, algo en lo que coincide, ha dicho, el comisario europeo de Justicia.

En declaraciones a los periodistas tras reunirse con el comisario Didier Reynders en la sede del Ministerio, Llop ha apuntado que ambos han compartido la necesidad de una "urgente" renovación del CGPJ.

"Hemos compartido que esto es una prioridad, que está causando un perjuicio a nuestras instituciones judiciales y también en nuestro prestigio en Europa y en nuestro prestigio internacional", ha manifestado la ministra, convencida de que Reynders "ha comprendido" que es el PP el responsable del bloqueo.

El informe de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho recomienda también a España reformar el modelo de elección de los vocales del CGPJ para que los jueces elijan a sus representantes, pero Llop no ha aclarado si han abordado también ese punto en la reunión.

"Le he transmitido al comisario que estamos en una situación de bloqueo y que el informe no mencionaría una posible reforma del modelo si el PP hubiera cumplido hace cuatro años" y hubiera acordado con el PSOE un nuevo CGPJ, ha indicado, convencida de que "la prioridad no es hablar del modelo".

Llop ha calificado de "insostenible" la situación y ha confiado en que el PP presente mañana mismo a sus candidatos, como le pide la Comisión Europea y el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, que ha amenazado con dimitir.

Preguntada sobre una posible reunión a tres bandas con el comisario y el PP, ha destacado que el Reynders tiene en Madrid reuniones bilaterales con cuatro ministros, en línea con las que organiza en otros países.

Además del CGPJ, en la entrevista han abordado los proyectos de la próxima presidencia española de la UE e iniciativas de la Comisión en materia de víctimas.

Llop ha avanzado que el Gobierno trabaja en una ley contra la trata de seres humanos y también en una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Y ha cargado de nuevo contra el CGPJ por no enviarle el informe que le ha solicitado para continuar con la tramitación de ese texto.