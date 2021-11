LLop dice que cada diputado sabe "lo que tiene que hacer" respecto al TC y recalca que no es cuestión de "gustos"

Responde a las críticas en torno a Enrique Arnaldo, postulado por el PP para la corte de garantías

La ministra de Justicia, Pilar LLop, ha indicado que cada diputado sabe "lo que tiene que hacer" en la votación para confirmar a los cuatro candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional (TC), recalcando que, como ya dijera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "esto no es una cuestión de gustos" sino de "cumplir la Constitución", al ser interrogada sobre las críticas al aspirante postulado por el PP Enrique Arnaldo.

"Cada uno es responsable de lo que tiene que hacer y cada uno sabe perfectamente cuál es el acuerdo al que se ha llegado por las fuerzas políticas" para renovar el TC, ha dicho LLop en declaraciones a la prensa tras ser preguntada sobre si se entendería que algún diputado del PSOE y, sobre todo, de Podemos votara en contra de Arnaldo.

En este sentido, la ministra ha señalado que está "absolutamente de acuerdo" con las palabras de Sánchez, que ayer mismo reconoció que no le gustan algunos candidatos del PP para el TC. "Porque es verdad que esto no es una cuestión de gustos, es una cuestión de cumplir con la Constitución. Nosotros somos responsables políticos y no estamos aquí para lo que nos guste o no como personas, estamos aquí para cumplir con la Constitución", ha enfatizado.

LLop ha aprovechado para insistir en que el PP debe "cumplir con la Constitución y la legalidad" desbloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde hace casi tres años y que ha quedado fuera de este acuerdo sobre el TC y otros órganos constitucionales.