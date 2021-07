Llop defiende que el Gobierno "no podía" esperar 15 días para aprobar el estado de excepción con consenso

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha defendido esta noche en la "Sexta Noche", de la Sexta, el confinamiento que el Gobierno hizo en marzo al amparo del estado de alarma y que ahora ha declarado ilegal el Constitucional. Aunque ha dicho que hay que "respetar" la sentencia del Constitucional, Llop ha afirmado que "en nuestro ordenamiento jurídico tenemos herramientas para adoptar este tipo de medidas de confinamiento.



"El Gobierno hizo lo que tenía que hacer. No podía esperar los días que fueran necesarios hasta obtener el consenso parlamentario para poder aprobar un estado de excepción", ha subrayado, para añadir que con esta norma "se han salvado muchas vidas". Llop aseguró no tener conocimiento de las presuntas llamadas del Gobierno al Tribunal Constitucional para inclinar y presionar sobre la decisión.



Pilar Llop ha participado esta noche en la "Sexta Noche", en la primera entrevista televisiva a las cinco nuevas ministras del Gobierno del presidente, Pedro Sánchez, tras la remodelación ejecutada el sábado de la semana pasada. La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha manifestado esta noche que el cambio de Gobierno "no es solo de personas es también un cambio de etapa, de ciclo, muy marcado por la recuperación y los fondos europeos.



Isabel Rodríguez indicó que Sánchez "ha querido renovar su equipo porque hay que renovar fuerzas. Esto exige mucha dedicación, mucho empeño, mucha energía".

A la Sexta Noche la ministra de Educación Pilar Alegría ha señalado que "se va a poder disfrutar de clases presenciales", aunque "habrá que mantener medidas sanitarias como el uso de la mascarilla o la ventilación", aunque dijo que habrá que ser muy cautelosos y prudentes con el virus para poner en marcha el curso de esa forma.



Raquel Sánchez, la nueva ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en sustitución de José Luis Ábalos, respondió a preguntas del presentador, Iñaki López, sobre la nueva ley de vivienda, que "es mucho más que los precios de alquiler". Con este proyecto se quiere "garantizar que las personas puedan tener garantizado el acceso a una vivienda digna, asequible", ha manifestado.



Por su parte la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, que también ha estado en el programa, ha asegurado que en 2021 "aumentará el presupuesto en Ciencia en España". Morant ha dicho que "la ciencia se ha convertido en una certeza para la ciudadanía", y ha manifestado que "la vacuna es una evidencia de que la ciencia puede salvar vidas, y la ciudadanía exige ese pacto ahora", ha indicado Morant, que ha reivindicado que su cartera cuenta actualmente con "el presupuesto más grande, histórico".