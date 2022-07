Llop defiende que Bruselas "no impone modelo" para renovar el CGPJ y dice que los jueces "ya eligen" a los candidatos

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha defendido este miércoles que la Comisión Europea "no impone ningún modelo" en la reforma de la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde diciembre de 2018, y ha asegurado que los jueces "ya eligen" a los candidatos del órgano antes de que el Parlamento español seleccione a los doce finales.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, la ministra ha señalado que desde Bruselas se apunta a que "se puede abrir un debate sobre el modelo" del CGPJ pero que no impone ninguno porque no hay uno "estándar" en Europa. En otros países, ha recordado, es el Ejecutivo quien elige a los miembros. "Los jueces eligen a los candidatos porque no se eligen entre 5.500. Y de esos finalistas, que son 50 (...), el Congreso y el Senado elige a 12", ha añadido.

La Comisión Europea ha avisado de nuevo este miércoles a España de que es una "prioridad" que desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al tiempo que ha exigido que "inmediatamente después" de tal renovación se inicie la reforma que permita que los siguientes nombramientos de este órgano de gobierno lo realicen los propios jueces, en línea con los estándares europeos.

Así consta en la lista de recomendaciones específicas que el Ejecutivo comunitario dirige a España en su evaluación anual del Estado de derecho en el conjunto de los Estados miembro, un examen que busca ayudar a los países a reforzar su orden democrático y que, por primera vez, incluye recomendaciones específicas para cada uno de ellos.

En este contexto, Llop ha subrayado que el modelo de elección es "democrático" porque está avalado por el Tribunal Constitucional y ha reiterado que la Comisión Europea reclama renovar "con el sistema vigente" al órgano de gobierno de los jueces, porque "es un poder del Estado que emana de los ciudadanos" y "tiene que ser nombrado por quien representa a la ciudadanía". "No responde el CGPJ con la realidad del Parlamento español. El PP ha hurtado a los ciudadanos el siempre que están en la oposición", ha criticado.

Por ello, ha defendido que el Gobierno actúa "dentro del marco constitucional" mientras que el PP va "en contra de los intereses de España". "No renovar el CGPJ, tampoco el TC, es algo muy perjudicial para los intereses de España, de los ciudadanos y para nuestro prestigio institucional e internacional", ha aseverado.