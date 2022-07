Llop defiende al nuevo fiscal general frente a las críticas del PP

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha defendido este miércoles la profesionalidad, independencia e imparcialidad del nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y, frente a las críticas del PP, ha destacado su experiencia en materia medioambiental y en la lucha contra los incendios.

En declaraciones a los periodistas tras acudir a la presentación de la memoria anual del Instituto Nacional de Toxicología, la titular de Justicia ha destacado que el nuevo fiscal es un gran conocedor de los proyectos que están en marcha y una persona muy involucrada en uno de los objetivos que tiene el Gobierno, que es la lucha contra los delitos medioambientales.

Preguntada por las críticas del PP a este nombramiento, Llop ha acusado al principal partido de la oposición de seguir poniendo excusas para no llegar a acuerdos en el ámbito de la justicia, como ocurre con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva cuatro años en funciones, ha recordado.

"Antes ponía excusas de las personas que se proponían como candidatos, jueces independientes que se proponían para vocales del CGPJ porque al PP no le gustaban esos jueces independientes, después el PP entendía que como había elecciones autonómicas había que esperar para no sé si alterar o no el resultado de esas elecciones, y ahora resulta que tampoco le gusta el candidato a la FGE, independiente, un fiscal de sala", ha lamentado.

Por eso, Llop ha acusado al PP de "aprovechar cualquier ocasión para poner excusas, no cumplir con la Constitución y no moverse dentro del marco del Estado de derecho".

Ha asegurado que desde el Gobierno tratan de "abrir cauces de diálogo" con el PP y ha añadido: "Si no es posible que se siente a hablar de quiénes quieren que sean los candidatos a vocales del CGPJ, tendremos que seguir insistiendo en que es necesario que el PP desbloquee esta situación que tiene bloqueada desde hace 4 años por razones que desconocemos".