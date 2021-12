Llop defiende en Europa el modelo de elección del CGPJ que el PP urge cambiar

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha defendido este martes el actual modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el PP exige cambiar para renovar este órgano, y ha asegurado que lo ha apoyado también ante la Comisión Europea y el Consejo de Europa.

Se lo ha trasladado así al comisario comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, que visitará España en marzo, y a la secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pej?inovi? Buri?, con quien se reunió este lunes en Venecia.

"Les he recordado y les he puesto de manifiesto que el poder judicial no es un poder de los jueces, es un poder de la ciudadanía, como todos los poderes del estado", ha manifestado en declaraciones a los periodistas tras asistir a la toma de posesión de los nuevos altos cargos de su departamento.

El PP y las principales asociaciones de jueces exigen que doce de los veinte vocales -los de extracción judicial- sean elegidos directamente por los jueces, pero Llop ha insistido en que con el actual modelo ya son propuestos por los jueces.

El Parlamento -"los representantes de la ciudadanía"- elige a esos doce vocales no entre los 5.500 miembros de la carrera, sino a partir de una lista con unas pocas decenas de precandidatos que han avalado los propios jueces, ha recalcado.

La ministra ha desvelado que ha pedido al comisario Reynders que en su visita a España no se reúna solo con las asociaciones de jueces, sino también con otras asociaciones profesionales que tienen participación en el CGPJ: los ocho vocales restantes son juristas de reconocido prestigio que pertenecen a otras profesiones "y que también tienen algo que decir".

"Es necesario que la ciudadano entienda que a los doce candidatos ya los proponen los jueces y que solo es una excusa para no renovar y sustraer el poder a los ciudadanos", ha insistido Llop, convencida de que el bloqueo es perjudicial para la imagen institucional del CGPJ y también para el prestigio internacional del país.

Ha recordado que el actual sistema ha estado vigente 35 años y que durante esos años el PP ha elegido a muchos vocales, sin que ella dude de su independencia.

El CGPJ en funciones no puede hacer nombramientos, después del cambio legal que impulsaron PSOE y Unidas Podemos, y el Supremo ha alertado ya de que puede colapsar si no se cubren las vacantes.

Son ya tres años en funciones, pero Llop ha subrayado que en realidad el CGPJ ha pasado seis años en funciones a causa del PP, ya que también bloqueó otras renovaciones cuando el PSOE estaba en el Gobierno.

Como he hecho esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado a los populares de ser "desleales" con la Constitución y les ha instado a tener "altura de miras y sentido de Estado".

Preguntada por unas jornadas organizadas en el Congreso por Unidas Podemos para criticar "la judicialización del antifascismo", tras la condena a seis jóvenes de Zaragoza que participaron en una protesta contra un mitin de Vox, ha dicho que desconocía el acto, pero ha recordado que el Consejo es "el lugar de la libertad de expresión".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En el acto de toma de posesión del nuevo secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián "Tontxu" Rodríguez; de la subsecretaria, Ana Sánchez; y del secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, ha alabado la trayectoria de los tres nuevos cargos por sus perfiles profesionales y capacidad de diálogo, que ha considerado necesarios en esta etapa.

"No es un momento fácil, pero es un momento importante y apasionante, y ayudar a construir país es lo que una persona dedicada al servicio público puede desear, ha destacado Llop, quien ha subrayado la importancia de sacar adelante el proyecto Justicia 2030.