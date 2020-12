Lliures anuncia que PSC ha rechazado una "gran lista catalanista" para el 14F

Lliures, partido catalanista liberal surgido a raíz de la desintegración de CiU, ha anunciado este lunes que no ha sido posible alcanzar un acuerdo con el PSC para vertebrar una "gran candidatura del catalanismo" moderado para las elecciones del 14 de febrero.

Así lo ha revelado en declaraciones a Efe el presidente de Lliures, Antoni Fernández Teixidó, que puso sobre la mesa una propuesta para que los socialistas concurriesen el 14F acompañados de una coalición de fuerzas del catalanismo no independentista.

Los socialistas sí repetirán alianza con una de estas fuerzas, Units per Avançar, y Ramon Espadaler volverá a incorporarse a las listas del PSC, pero en cambio quedará fuera de la ecuación Lliures.

Fernández Teixidó, exconseller de CiU que abandonó las filas de CDC en plena aceleración independentista en 2016, mantuvo contactos con el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, a finales del pasado agosto para sondear las posibilidades de un acuerdo electoral.

Las conversaciones continuaron en los meses posteriores y, a finales octubre, se iniciaron reuniones formales con representantes de Lliures, Units per Avançar, Lliga Democràtica y el PSC para explorar una posible fórmula electoral que permitiese unir fuerzas.

La propuesta que planteó Lliures, ha concretado Fernández Teixidó, consistía en formar una "gran candidatura del catalanismo, encabezada por el PSC como partido catalanista de centroizquierda consolidado, acompañado de una coalición de partidos catalanistas de centro y centroderecha: Units, Lliures y la Lliga Democràtica".

Se trataba de una hipotética alianza para presentarse como gran apuesta electoral del catalanismo moderado, del centroizquierda al centroderecha, con una "prioridad" principal de cara al 14F: "Vencer al independentismo, evitar la consolidación de una mayoría absoluta del independentismo", ha explicado.

Para Fernández Teixidó, en Cataluña "es imprescindible el buen gobierno, la estabilidad y el orden", y eso pasa por evitar "una mayoría independentista".

Sin embargo, sus conversaciones con los socialistas no han fructificado: "No hay acuerdo sobre la fórmula electoral porque por parte del PSC no se da cabida a la propuesta de Lliures".

Por ello, según ha explicado, el comité ejecutivo de Lliures decidió la semana pasada "por unanimidad" dar por acabadas las negociaciones con el PSC.

Fernández Teixidó ha reconocido que será "muy difícil" que Lliures se presente en solitario en las elecciones del 14F y ha subrayado que, tras los comicios, será el momento de organizar un "congreso de unificación de todo el catalanismo" moderado de centro y centroderecha, para confluir con Units, la Lliga y otros grupos de esta órbita que quieran participar en el proyecto.

La fórmula electoral que planteó Fernández Teixidó iba acompañada del compromiso de celebrar, tras el 14F, un "congreso de unificación del catalanismo", que LLiures afrontaría "sin condiciones" previas y con la "máxima generosidad posible".

Durante las conversaciones con el PSC, Units y la Lliga, Fernández Teixidó llegó a proponer la celebración de un "congreso exprés" en enero, antes de las elecciones, "para dar garantías de que esta voluntad de unificación no era táctica".

Según Fernández Teixidó, también el Partit Nacionalista de Catalunya que lidera Marta Pascal podría formar parte de un "gran partido del catalanismo", siempre y cuando no fuera "una reedición de la vieja CiU" y no se marcase la independencia como objetivo.

"El catalanismo, si es independentista, no es catalanismo. En el momento en que el catalanismo creyó que su corolario era la independencia, se acabó el catalanismo", ha apostillado.

Fernández Teixidó ha pedido "aprender las lecciones" del 'procés': "En política es fundamental que aquello que te planteas pueda ser llevado a la práctica, eso es lo que separa a un político de un aventurero".