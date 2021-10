El PP llevará una PNL al Parlamento para "reforzar" el compromiso con la implantación de Medicina

El PP andaluz llevará una proposición no de ley (PNL) al Parlamento autonómico para "reforzar" el compromiso con la implantación del Grado de Medicina en la Universidad de Jaén (UJA).

La iniciativa, que también expresa el apoyo a la oferta de estos estudios en la Universidad de Almería, ha sido presentada este martes por el portavoz del Grupo Parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto; el portavoz de Economía y Universidad, Ramón Herrera, y el presidente provincial del PP jiennense, Erik Domínguez.

Este último ha recordado que "desde 2008 se viene reclamando" Medicina en Jaén, a lo que Herrera ha añadido que en 2010 la Junta dio el visto bueno tanto en el caso de la UJA como en las universidades de Almería y Huelva, aunque "nunca se llevó a efecto".

Esta PNL, según ha dicho, busca "que no vuelva a pasar eso" y pide el apoyo de todos los grupos para llegar hasta el final y que, "gobierne quien gobierne", sea una realidad en la UJA y la UAL. Y ello, "porque es importante para la sanidad pública", habida cuenta de la falta de médicos, y "por las sinergias que puede generar" con la mejora en la calidad e infraestructuras sanitarias.

Herrera ha reconocido el "esfuerzo enorme" de la Universidad jiennense, cuyo Consejo Social ha aprobado ya la memoria del Grado para su envío a la Agencia Evaluadora, y ha destacado que, si todo va bien, se podrá empezar a estudiar en Jaén y Almería en un "plazo muy breve". De hecho, Desde la UJA se trabaja para ponerlo en marcha en el curso 2023-2024, aunque el rector, Juan Gómez, ya ha señalado que quiere intentar adelantar al próximo 2022-2023.

Por su parte, Nieto ha afirmado que "esta es la legislatura de la sanidad andaluza" y ha defendido la inversión de la Junta en este ámbito frente a la "precariedad" con gobiernos anteriores que, además, mantuvieron "relegada" a la provincia de Jaén.

Al hilo, ha apuntado que el siguiente paso se dirige a impulsar la formación de más médicos, algo para lo que se podía acudir a la solución "clásica" y "egoísta" de aumentar las plazas en las facultades existentes o a una "apuesta solidaria, integradora que vertebre realmente Andalucía", implantando el Grado en provincias que carecen de él y lo vienen reclamando.

El portavoz 'popular' ha abogado por esta segunda opción, de modo que con esta PNL se trata de "tramitar ahora en el ámbito parlamentario lo que queda, que es simplemente reforzar esa decisión y que cuanto sea una realidad".

Preguntado por el rechazo de colectivos como el Foro de la Profesión Médica, que se opone al inicio de nuevos grados de Medicina en España, ha explicado que cuando se toma una iniciativa "no se hace solo si hay unanimidad" y son conscientes de que "puede haber colectivos que no estén de acuerdo", pero también de "que eso no puede suponer que el gobierno se pare".

ANÁLISIS

Tras asegurar que han analizado "mucho este tema", ha incidido en que aumentar las plazas en las actuales facultades para responder a la falta de médicos "era insolidario". "Eso volvía a excluir a dos provincias que tienen derecho también a dotarse de ese grado, a fortalecer a sus universidades, a ser también capaces de competir por captar talento, no solo a resignarse a perderlo porque (sus jóvenes) tienen que irse a otros territorios, aquellos que tengan una vocación de ser médicos", ha manifestado.

Finalmente, Nieto ha aludido a la ley de presupuestos de la Junta para el año que viene y ha apuntado que "de que salga adelante o no el presupuesto para 2022, dependerá que haya recursos para poder implementar ese proyecto que tiene que dotar a la Universidad de Jaén y a la Universidad de Almería de ese nuevo grado".

Al respecto, ha señalado el "compromiso absoluto" del Gobierno autonómico con que salga adelante, mientras que "hay partidos que han dicho que les de igual lo que le venga bien a Andalucía" porque le "viene bien que haya elecciones" u otros que "están amagando", que "les gustaría que las elecciones se retrasaran, pero que no quieren comprometerse en el apoyo" de esta "norma básica".