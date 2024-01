El PP llevará al Congreso "la negativa" del Gobierno a soterrar el AVE de Granada

El diputado nacional del PP Carlos Rojas ha lamentado este lunes la actitud del ministro de Transportes, Óscar Puente, que "con la complacencia" del Ejecutivo central, "vuelve a negar" a Granada infraestructuras necesarias como el soterramiento del AVE a su paso por la ciudad y ha anunciado iniciativas en el Congreso para que se aborde este asunto "cuanto antes".

"Las obras del soterramiento son costosas, pero lo que no dice el señor Puente es cuánto cuestan sus pactos con el independentismo, los pactos de Sánchez que son vergonzantes; como la amnistía, los indultos, la condonación de la deuda, todo eso no lo dice ni Sánchez ni Puente, y esas excusas no nos valen a los granadinos, que no tenemos la culpa de los pactos indecentes de Sánchez", ha sostenido Rojas.

El diputado popular considera que es "urgente y prioritario" que el Gobierno aborde el soterramiento del AVE a su paso por la ciudad de Granada, a la vez que siente que el ministro de Transportes no reciba a la alcaldesa de Granada para abordar la situación y "sí estén siempre dispuestos para hablar y ceder a las exigencias y los chantajes de los que se dedican a romper la unidad de España favoreciendo así la desigualdad entre los territorios".

Rojas ha anunciado que llevarán iniciativas en el Congreso para que se aborde este soterramiento cuanto antes, además de solicitar un aumento de las frecuencias de trenes y aviones con Granada. "Los granadinos exigimos el mismo trato que se da a sus socios de Gobierno y exigimos soluciones urgentes y lo vamos a hacer en el Congreso de los Diputados", ha sostenido.