El PP lleva al Pleno la "tomadura de pelo" a los ganaderos por parte del Gobierno con la sobreprotección del lobo

El diputado del PP, Luis Venta Cueli, ha anunciado este lunes que su grupo llevará esta martes, al primer pleno de la Junta una iniciativa en la que pide al consejero de Medio Rural que explique qué piensa hacer el Gobierno ante los cada vez más habituales ataques del lobo a la ganadería y para poner fin a esta situación ante "el descontrol controlado de la población del lobo, ya que ni se ha hecho ni se quiere hacer nada más allá de declaraciones de 'bienqueda'".

Así el PP preguntará al Gobierno los motivos por los que el Principado no realiza controles del lobo acogiéndose a alguna de las vías o fórmulas legales que establece la normativa y ha argumentado que ahora mismo "el Gobierno del Principado es un gatín en manos del Gobierno de España". "Sánchez ordena y Barbón obedece", ha indicado Venta Cueli.

"La ganadería en Asturias se desangra, de norte a sur y este a oeste, por los ataques del lobo ante la inacción del Gobierno presidido por Barbón, una inacción que no tiene justificación alguna", ha dicho Venta Cueli.

El diputado ha explicado que ha recorrido en las últimas semanas concejos como Tineo, Caso, Amieva, Allande, Quirós o incluso en las cercanías de Oviedo, territorios donde el lobo mata y deja malheridos animales a diario con la consiguientes consecuencias para los ganaderos, mientras el Gobierno sigue de brazos cruzados.

"Es inaudito sobreproteger una especie que en veinte años ha multiplicado por tres el número de animales, sólo por la alergia a los ganaderos de este nuevo PSOE. En Asturias hay más de sesenta manadas de lobos por mucho que traten de engañarnos con los datos", ha indicado Venta.

Pero además del número de lobos otro de los problemas pasa por la mala gestión de los daños. Muchos ganaderos ya asumen las pérdidas sin indemnización por las continúas negativas al pago y la poca diligencia de la Consejería de Medio Rural, que tarda hasta dos años en abonar la compensación. "El ganadero es siempre sospechoso, y la amnistía, para el lobo", ha dicho el diputado del PP.

"Este gobierno o no tiene peso y no pinta nada en el Gobierno Central o no quiere hacer nada", ha insistido Venta Cueli, que ha mostrado su apoyo a la manifestación de este martes del sector ganadero que está "casi perseguido" por parte del Gobierno socialista porque en este sentido "el PP es previsible y los ganaderos saben que los van a tener siempre de su parte".