Cs lleva a la Junta Electoral a Mesa Parlament por mantener el escaño a Torra

Ciudadanos ha llevado a la Junta Electoral la decisión de la Mesa del Parlament de mantener el escaño al presidente de la Generalitat, Quim Torra.

"Hemos pedido a la Junta Electoral que requiera a la Mesa y les recuerde que aquello que decidió la Junta Electoral lo deben cumplir, y (...) decidió que Torra ha perdido su cargo público, que ya no es diputado", ha asegurado este miércoles el líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa.

Ayer, la Mesa del Parlament desestimó las peticiones de Cs y PP para la retirada del acta de diputado a Torra y anunció que presentaría un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) en contra del acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que le desposeía de su asiento.

Carrizosa ha indicado precisamente que pretenden actuar como hicieron en su día con Torra cuando este se negó a quitar la pancarta de la fachada de la Generalitat que motivó su inhabilitación.

El líder de Cs ha advertido de que, si la Mesa incumple este eventual nuevo requerimiento de la Junta, estaría cometiendo "un delito", y ha tachado de "indignidad jurídica" el informe de los letrados del Parlament que avaló mantener a Torra en su escaño.

Por otro lado, ha arremetido contra los permisos de salida de 48 horas concedidos a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, porque ha asegurado que la legislación penitenciaria "no lo permite" porque estos estarían haciendo "apología del delito".

"No se darían permisos en las prisiones a aquellos delincuentes que no reconozcan que cometieron un delito, que no reparen el daño causado y que haya peligro de reincidencia", ha aseverado el líder de Cs.

Para Carrizosa, estos permisos son consecuencia del "pacto" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con ERC para facilitar su investidura.