El PP lleva a debate los "perjuicios" de la reforma laboral en la agricultura y los ayuntamientos de la provincia

El portavoz del Partido Popular en la Diputación Provincial de Jaén, Miguel Contreras, ha presentado una moción para debatir en el próximo pleno en relación a "los perjuicios" que la reciente reforma laboral del Gobierno sobre los tipos de contratos ha provocado tanto en el sector de la agricultura, como en los ayuntamientos de la provincia.

"Sánchez y el PSOE nuevamente han tomado decisiones que atacan frontalmente a nuestra agricultura y al empleo que genera", ha indicado Contreras a través de un comunicado. En opinión de los populares, es "inadmisible" que un Gobierno ataque "día sí y día también a nuestro sector primario y ahora además eliminando la posibilidad de miles de jornales para los trabajadores eventuales del campo, que ven como se les impide optar a los contratos de obra o servicio que hasta ahora tenían".

Desde el PP de Jaén se ha informado que con la reciente reforma laboral del PSOE y Unidas Podemos "han olvidado" que "el empleo del campo no es precario, es temporal por las especiales características de una actividad como la agrícola, por lo tanto no es entendible que no hayan pensado en esos miles de jiennenses que año tras año han venido desarrollando su trabajo en nuestros campos y que ahora ven peligrar sus contratos".

Por este motivo, desde las filas populares se ha formulado una moción que se debatirá el próximo martes en el Pleno de la Diputación en la que "pedimos al gobierno de Sánchez que rectifique y que adopte las medidas necesarias para modificar la legislación laboral y contemplar las especiales características del sector agrícola y que por lo tanto en estas labores se permita seguir celebrando contratos temporales que no suponen precariedad en el empleo, sino que responden a las especiales características y circunstancias del trabajo en nuestro olivar y en general en nuestro campo".

Además el portavoz popular ha señalado que "desde que se produjo esta cambio en la ley, muchos agricultores ya han señalado que sus costes se verán afectados con incrementos que no podrán soportar y por lo tanto se pondrá en peligro el desarrollo de su actividad agraria, una demostración más de que el PSOE nunca piensa en el campo de Jaén cuando toma decisiones, siempre le da la espalda a los agricultores". Por ello los populares "llaman a la coherencia" AL secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, y a los dirigentes socialistas de la provincia para que "nos demuestren con su voto si defienden a los agricultores o a Sánchez".

ELIMINACIÓN DE LAS BOLSAS DE EMPLEO DE LOS AYUNTAMIENTOS

De igual forma, en la moción popular se recoge otro problema planteado por la reciente reforma laboral, y que en este caso afecta a los ayuntamientos. Contreras ha reseñado que con la eliminación de los contratos de obra o servicio "se ha eliminado la base legal sobre la que se desarrollaban las bolsas de empleo de los municipios y por lo tanto miles de vecinos van a ver como pierden los contratos temporales que les ofrecen sus ayuntamientos".

Desde el PP significan que los primeros que se están quejando de esta "metedura de pata" de Sánchez son los alcaldes socialistas que en privado "dicen que es un error garrafal y que no son capaces de explicarles a sus vecinos como van a dejar de ofrecer esos contratos".

El portavoz del PP en la Diputación ha señalado que "todos los ayuntamientos de la provincia tienen este tipo de bolsas que a lo largo del año ofrecen contratos de corta duración pero que suponen un complemento de renta para muchas familias y una medida de carácter social". Tras la reforma laboral todos los alcaldes han señalado la "imposibilidad legal de dar cobertura a estas contrataciones y por lo tanto se pierden miles de contratos y desde los consistorios se muestran incapaces de dar explicaciones a los vecinos afectados".

El Partido Popular ha recogido en su moción la petición al gobierno de Sánchez para que adopte las medidas legislativas oportunas y de forma "urgente" para dar carácter excepcional a este tipo de contratos temporales "y de esta forma permitir que se sigan utilizando las bolsas de empleo para cubrir con contratos temporales y no tener que eliminar un sistema que permite una rotación y por lo tanto ofrecer garantía de rentas y apoyo social a muchas familias".

Además desde las filas populares apoyan que la legislación estatal pueda establecer "algunas premisas para que este tipo de contratación temporal no sea un coladero de otros contratos, ni suponga también una herramienta para uso electoralista de los alcaldes, por eso apostamos por un regulación que garantice la publicidad y que se cumpla con los principios de acceso a contratos públicos como son la capacidad y el mérito, además de la vertiente social".