El PP lleva su no a la amnistía a toda España con dos autobuses en su Ruta por la igualdad

El PP llevará su "no rotundo" a la amnistía y a las "cesiones" y "agravios" de Pedro Sánchez a las calles con dos autobuses con pantallas led que recorrerán España de norte a sur en la llamada 'Ruta por la igualdad', que da continuidad a las manifestaciones convocadas en los últimos meses.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado esta iniciativa junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida en un acto celebrado frente al monumento a la Constitución del madrileño parque de la Transición.

La caravana recorrerá con sus dos vehículos todas las provincias, 15.000 kilómetros, para poner "imagen a los incumplimientos, desigualdades y agravios de Pedro Sánchez" denunciando no solo la amnistía, sino también las desigualdades en infraestructuras o de acceso a lo recursos naturales en un contexto de sequía y de protestas agrarias. Así lo ha detallado la vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez.

El PP trasladará su "postura rotunda de no a la amnistía", que este partido recalca que ha tenido siempre, en un contexto en el que la izquierda le acusa de lo contrario ante la revelación de que Feijóo estudió esta medida 24 horas antes de descartarla.

La 'Ruta de la Igualdad' pretende además escuchar las necesidades de los españoles para convertir cada desigualdad en una iniciativa legislativa en el Congreso para atajarla.

El acto de presentación de esta iniciativa ha estado repleto de reproches al Ejecutivo por el caso de Koldo García, el exasesor del exministro José Luis Ábalos que ha sido detenido por el presunto cobro fraudulento de comisiones por la venta de mascarillas en la pandemia de la covid-19.

También de denuncias por las "cesiones" al independentismo. "Desde que se colocó el hito fundacional de esta legislatura y por primera vez en varias décadas, nuestro país tiene que defenderse de los retrocesos democráticos en los que se funda la legislatura que acaba de comenzar", ha denunciado Feijóo.

El presidente del PP ha recalcado que el PP llevará "hasta las últimas consecuencias y hasta los últimos rincones del país la igualdad de los españoles" porque "España no puede pagar el precio de la compra de un Gobierno", ni financiar una ideología y el sometimiento a los socios de Sánchez "con la discriminación de todos".

Los dirigentes del PP han situado a su partido como "la única garantía" de igualdad entre españoles, frente un PSOE que, ha dicho Díaz Ayuso, "es indistinguible del separatismo" porque lo ha "devorado".

"Pero no va a destruir a España... No lo vamos a permitir", ha asegurado Díaz Ayuso, que ha vuelto a insistir que Sánchez no es un presidente que no han elegido los ciudadanos lo han elegido los secesionistas, la extrema izquierda y Bildu".

En esta misma línea, el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida ha pedido a España "levantarse contra la corrupción y el sanchismo" y ha defendido que solo el PP es capaz de aglutinar una respuesta y "vencer a un formidable enemigo de España y de nuestra Constitución como es el sanchismo, el PSOE, con todos sus aliados independentistas y Bildu".

"Lo que hicieron nuestros abuelos y nuestros padres en el año 78, su legado de reconciliación y convivencia no lo van a destruir los nietos llenos de resentimiento, odio y rencor hacia todo lo que representó el 78 y nuestra Constitución", ha afirmado Martínez Almeida.