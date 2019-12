Lleida recurrirá “hasta el final” sentencia que ordena entregar obras Aragón

El Obispado de Lleida y el Museo Diocesano recurrirán hasta el final la sentencia de un juzgado de Barbastro (Huesca) que ordena la entrega inmediata de 111 obras de arte sacro que permanecen en el equipamiento museístico leridano, ha avanzado este miércoles la consellera de Cultura de la Generalitat, Mariàngela Vilallonga.

Siete meses después de celebrarse el juicio que enfrentó a las diócesis de Lleida y de Barbastro-Monzón, la sentencia desestima en su totalidad los argumentos planteados tanto por el obispado catalán como por el Consorcio de la institución museística y concluye que los bienes son propiedad aragonesa y deben regresar.

El Museo Diocesano y Comarcal de Lleida y el Obispado de la demarcación son las dos partes que están personadas en la causa y, por tanto, las únicas que pueden recurrir.

Según la consellera Vilallonga, el primer paso es recurrir ante la Audiencia de Huesca y se espera ir hasta el final en este procedimiento judicial, ya que hay elementos para interponer recursos de apelación.

No obstante, la consellera ha explicado que la sentencia es larga y que todavía la estamos estudiando.

En la misma línea se ha pronunciado el obispo de Lleida, Salvador Giménez, que ha admitido que todavía no se ha podido leer la sentencia al completo, pero que aboga por el mantenimiento de las obras en el museo leridano después de que el pasado mes de mayo presentara las pruebas que acreditan, a su juicio, la propiedad legal de las piezas en el litigio.

El alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha sido especialmente crítico con la sentencia que, además, coincide con la celebración de los dos años del traslado de las obras de Sijena.

En este sentido, ha dicho que se trata de una coincidencia dolorosa y ha recriminado las palabras del juez que ordenó el traslado de dichas obras, Antonio Martín, quien ha manifestado en una entrevista en El Heraldo de Aragón que temió por las obras de Sijena.

Martín ha asegurado que aquel día hubo amenazas de quemar el camión que trasladó las obras de Lleida a Sijena y Pueyo lo ha considerado una acusación extremadamente injusta, subjetiva, dolorosa y parcial.

Asimismo, el presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn, se ha mostrado sorprendido de que el juez no haya tenido en cuenta ninguna de las pruebas aportadas en sede judicial.

Aun así, Talarn ha animado a no desfallecer en la defensa del patrimonio de una institución cultural que lo es de toda Cataluña, no sólo de Lleida, y ha abogado por resolver este tema desde la política, ya que llegar al ámbito de la justicia, no ayuda.