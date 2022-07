La llegada de pasajeros internacionales crece en junio un 85,5 % respecto a 2019

España recibió en junio 8,2 millones de turistas internacionales, un 85,5 % más que en 2019 y 3,5 veces más que en junio del año pasado, según los datos publicados este lunes por Turespaña a partir de los registros de AENA.



En una nota, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo aclara que los pasajeros aéreos internacionales no equivalen a turistas internacionales, ya que incluyen también a los residentes en España que regresan de un aeropuerto internacional.



No obstante, en su gran mayoría se corresponden con turistas.



Del total de pasajeros, el 59,7 % se desplazó en una compañía de bajo coste, y el 40,3 % en una aerolínea tradicional.



Sobre estos datos, la titular del departamento, Reyes Maroto, destaca que Canarias y Baleares lideran con claridad la recuperación de viajeros internacionales, "favorecidas sin duda por el regreso este 2022 del turista británico, que ya representa uno de cada cuatro pasajeros".



Las islas, prosigue Maroto, se aproximan así a las cifras prepandemia en un inicio de temporada alta para la que hay perspectivas realmente alentadoras incluso en el actual contexto de alza de los precios.



La llegada de viajeros procedentes del Reino Unido se notó especialmente en Baleares, donde se trasladaron de forma mayoritaria en aerolíneas de bajo coste; en total, los aeropuertos españoles recibieron a 2.079.084 pasajeros procedentes de este país, lo que representa un grado de recuperación de este mercado del 83,6 % con respecto a 2019.



El segundo país emisor fue Alemania, 1.322.410 pasajeros, que se dirigieron fundamentalmente a las Baleares; la proporción de pasajeros que eligieron compañías tradicionales frente al "low cost" fue del 50 %, señala la nota, que revela un grado de recuperación de este mercado del 87,2 % desde 2019.



A continuación se sitúa Italia, con 716.042 pasajeros, que volaron principalmente a Cataluña y Madrid, y ocho de cada diez viajaron en compañías de bajo coste; el país transalpino presenta un nivel de recuperación respecto de 2019 del 90,6 %.



Desde Francia, llegaron 647.834 pasajeros, sobre todo a Cataluña y Madrid, lo que supuso un grado de recuperación del mercado del 95,2 %.



No obstante, los países que mostraron en junio un mayor grado de recuperación son Portugal (99 %), Países Bajos (97 %) y Dinamarca (96,6 %).



En cuanto a los destinos, Baleares fue la comunidad autónoma con más llegadas (2.026.077 pasajeros), seguida de Madrid (1.627.292) y Cataluña (1.613.429), aunque fue Canarias la que mostró un mayor nivel de recuperación en junio (96,2 %), seguida de Baleares (93,9 %).