Llanos: Vox no son palabras, son hechos y no vamos a defraudar a valencianos

El candidato de VOX a la Generalitat, José María Llanos, ha asegurado tras la irrupción de su formación en Les Corts Valencianes con 10 escaños que su partido "no son palabras, son hechos", que van a dar "mucha guerra" en la Cámara autonómica y que "no van a defraudar" a los valencianos.

Llanos, que ha comparecido pasadas las 2 de la madrugada en el cuartel general de la formación, instalado en el hotel Meliá de Valencia ante algo más de un centenar de militantes y simpatizantes, ha sostenido que su trabajo "será en beneficio de sus votantes" y de los que "no" les han votado porque "todos merece unos políticos dignos".

Tras conocerse que VOX había conseguido 24 escaños en el Parlamento español, la sede electoral en Valencia del partido que lidera Santiago Abascal ha concentrado a ese centenar de militantes que han agitado banderas de España y gritado consignas como "España unida, jamás será vencida".

Tras la comparecencia del cabeza de lista por Valencia al Congreso, Ignacio Gil Lázaro, pasadas las 23.00 horas, la sala Valentia, la más grande del hotel, de unos 900 metros cuadrados y presidida por una gran pantalla, se quedó prácticamente vacía, con los periodistas casi como única presencia siguiendo el escrutinio autonómico.

Solo cuando se rozaba el 90 % del recuento, los seguidores de VOX han vuelto a llenar la sala para animar en su comparecencia al líder de VOX en la Comunitat, que ha valorado que "hoy la verdadera España ya está en el Congreso y la España viva va a dar mucha guerra en les Corts".

"Los que han intentado decir falsedades sobre todos nosotros, no han podido engañar a más de 2.5 millones de españoles", ha asegurado el candidato de Vox por Valencia, quien ha agregado que su partido ha sido "el baluarte de la dignidad de España"

"Sin estar en las instituciones, Vox ha sido el paradigma en estas elecciones. Imaginaos lo que se le viene encima a los parásitos de la política tradicional", ha subrayado José María Llanos.

Ha dado las gracias a Valencia y los valencianos por el apoyo recibido, así como al líder nacional, Santiago Abascal, un "ejemplo de heroicidad, valentía, honradez y bonhomía, en el que 2.5 millones de españoles se han visto".

"No nos van a poder callar nunca más", ha aseverado, a la par que ha dicho a los valencianos: "VOX no son palabras, son hechos, no les vamos a defraudar. Lo que haremos será en beneficio de nuestros votantes y de toda la ciudadanía valenciana. Defendemos a todos, incluso a los que no nos han votado".

Según Llanos, este lunes "empieza la historia de la España regenerada" y ha defendido que han sido "la resistencia" y, a partir de ahora, van "a ser la revolución".

"VOX ha venido para quedarse y es la única apuesta segura para la revolución, para la recuperación de España, su igualdad, su dignidad y todos sus valores, ha concluido.