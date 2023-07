Llamazares (PP), sobre el debate: "Hemos visto un presidente en una agresividad y un descontrol absoluto"

La cabeza de lista del PP al Congreso por Asturias, Esther Llamazares, ha asegurado que en el debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se vio "un presidente en una agresividad y un descontrol absoluto".

En unas declaraciones a los medios, Llamazares ha asegurado que el PP no esperaba "para nada" que la estrategia de Sánchez en un debate nacional "de estas características", después de cuatro días de preparación "estuviese tan mal preparado".

Llamazares ha reprochado a Sánchez que no dejase a Feijóo presentar sus propuestas y que tampoco haya explicado las que el PSOE lleva en su programa. En su lugar, ha sido "un presidente que obviamente no puede implementar medidas en este país a ningún nivel adecuadas porque no escucha".

"Se ha dedicado a faltar el respeto, a no permitir hablar, a no permitir exponer y desde luego de una forma que nos sorprendió muchísimo porque había una agresividad implícita en todas las manifestaciones que creemos que no se corresponde para nada con lo que debe ser un presidente del gobierno de España", ha dicho.