Llamazares seguirá en política con Actúa, que ya competirá con IU en mayo

El excoordinador de IU Gaspar Llamazares, que se ha dado de baja de la coalición tras 38 años de militancia, ha asegurado este viernes a EFE que va a continuar en política y que Actúa, la plataforma que ha promovido junto al juez Baltasar Garzón, "sin lugar a dudas" competirá y participará en los comicios de mayo.

Llamazares, que estuvo al frente de la coalición entre 2000 y 2008 y otros doce años en IU de Asturias, ha comunicado hoy por carta a Alberto Garzón su baja como militante de una formación con la que ya no se reconoce políticamente y que, según ha dicho, sólo persigue su expulsión.

Su marcha, según ha asegurado, no cree que perjudique electoralmente a IU Asturias si sigue actuando como hasta ahora, pero sí a Unidos Podemos porque es una muestra más de la "política de exclusión y de intolerancia con la pluralidad y la diversidad" que practica el equipo de Alberto Garzón.

"No me reconozco en la IU federal que dirige Garzón, que es un espectro, un esqueleto de la IU que yo conocí y que está disuelta en una parte de Podemos", ha señalado Llamazares en unas declaraciones a EFE en las que ha asegurado que dándose de baja ahorra a la dirección nacional "el trámite burocrático" de una expulsión que, en su opinión, ya estaba decidida.

Llamazares se refería así al expediente abierto por el equipo de Garzón por su participación en Actúa y a raíz de que se filtrasen las grabaciones de una reunión en las que decía estar dispuesto a formar parte de sus listas electorales, palabras que el exlíder de IU siempre ha asegurado que estuvieron sacadas de contexto.

En cualquier caso, al ser preguntado sobre la posibilidad de encabezar la lista de Actúa al Parlamento europeo ha dicho que está "disponible" para el papel que consideren oportuno sus militantes o simpatizantes.

Lo que sí tiene claro es que va a seguir trabajando, "desde Asturias, pero viajando mucho a Madrid", por la reconstrucción de una izquierda plural y que cobije a ase electorado que no se reconoce en Unidos Podemos, que se está marchando a la abstención y que necesita de banderines a los que engancharse.

Para ello, Actúa acudirá a las elecciones, en algunos casos, como en Asturias, en colaboración con IU, y en otras en competencia clara con Unidos Podemos, como parte de plataformas o en solitario.

En las municipales, no lo harán en muchas ciudades porque no tiene sentido hacerlo donde no cuenten con presencia social y política, ha reconocido Llamazares.

Aunque Actúa no se ha estructurado como partido, sí que está registrado como tal y en los próximos meses se va a fortalecer, estructurar y organizar con la constitución de una coordinadora y un consejo a nivel nacional, ha señalado el político asturiano tras recordar que aún es una plataforma en la que no hay militantes.

Llamazares, tras militar en la Izquierda Estudiantil mientras estudiaba medicina en la Universidad, se afilió a IU tras el golpe de Estado del 23-F y en un momento en el que Gerardo Iglesias iba a dar el salto a la política nacional, etapa muy distinta a la de la coalición de ahora, con la que hace ya años que mantiene una "diferencia política de fondo".

No obstante, a pesar del "dolor y la tristeza de meses" por esas diferencias, Llamazares ha asegurado que su baja era el final lógico que podía esperarse ante un partido que apuesta por la "exclusión, la intolerancia y la falta de reflexión política", pero que eso no ha evitado que le haya "dolido especialmente".