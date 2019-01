Llamazares censura su purga en IU en vez de hablar de frenar a ultraderecha

El portavoz de Izquierda Abierta, Gaspar Llamazares, ha lamentado que en el Comité Federal de IU, celebrado hoy, se haya dedicado a realizar una "purga política" contra su persona en vez de hablar de cómo "frenar el ciclo político ultraconservador que está comenzando en España, tras las elecciones en Andalucía".

La Coordinadora federal IU ha aprobado este domingo la apertura de un expediente a Llamazares por incumplir los estatutos de la formación, al impulsar otra opción electoral a través de la plataforma Actúa, de la que es promotor junto al juez Baltasar Garzón.

Tras debatir durante una hora un informe sobre las actividades de Izquierda Abierta y Actúa, la reunión aprobó la apertura del expediente, con un 96 % de votos a favor; y una propuesta de resolución que insta a la federación asturiana de IU a resolver esta "anomalía".

"Sí soy un potencial para IU de Asturias, entonces estoy disponible y sí soy un problema, no soy imprescindible", ha subrayado Llamazares en declaraciones a Efe, en las que ha reafirmado su compromiso con la militancia de Asturias y aseverado que irá con ellos "hasta donde quieran llegar".

En su cuenta de Twiter, Llamazares ha dicho: "Linchamiento personal, exclusión de parte de la pluralidad, centralización administrativa y chantaje a la federación de Asturias con amenaza de intervención si no me sanciona. No se puede hacer peor".

El portavoz de la coalición en el Parlamento asturiano ha señalado a Efe que pone sus cargos y su presencia en la lista en las próximas elecciones autonómicas a disposición de la formación en el Principado.

Ha criticado a la Coordinadora Federal de IU por el "libelo inquisitorial" que han presentado contra su persona y ha rechazado las acusaciones que han exhibido en el expediente de "linchamiento".

"Se trata de una purga política contra aquellos que discrepamos sobre el modelo de confluencia hacia Podemos, exclusivamente de subordinación y disolución en la formación morada", ha subrayado.

A su juicio, lo que se ha constatado en esta reunión es la exclusión de izquierda abierta y de todos aquellos que discrepan con IU Federal.

"Es el empequeñecimiento o jibarización de IU a un camarilla muy del entorno más cercano a Alberto Garzón (coordinador federal de IU)", ha aseverado.