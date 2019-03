Llaman 'facha' a Llamazares por este duro mensaje en el que deja en mal lugar a Podemos y los independentistas

Gaspar Llamazares ha sido durante años la cara visible de la izquierda en España. El que fuera coordinador general de Izquierda Unida y uno de los apoyos más visibles del expresidente Zapatero, ha sido apartado en los últimos años de la primera línea en su partido, por las nuevas generaciones representadas por Alberto Garzón, que han preferido subordinar el proyecto político de Izquierda Unida a las decisiones de Pablo Iglesias y Podemos.

Tanto es así, que Llamazares ha fundado junto al exjuez Baltasar Garzón el partido Actúa, para distanciarse de lo que representa ahora mismo Izquierda Unida. La última discrepancia de Llamazares ha venido a cuenta de la manifestación independentista que se celebra hoy en las calles de Madrid.

Una izquierda irreconocible convoca manifestación en Madrid al grito de 'sin derecho a decidir no hay democracia'. En España hay democracia y la Constitución reconoce el derecho al autogobierno. Lo que no reconoce es el derecho a dividir ni entre catalanes ni entre españoles.

Su posicionamiento tan claro en contra de la causa independentista ha llevado a que muchos de los independentistas más radicales acusen al antiguo líder comunista de ser 'facha'. Una acusación contra la que Llamazares se ha defendido así.

Cuando no les das toda la razón te tratan de aliado de la derecha y de facha.

La verdad, prefiero que me insulten a darles la razón cuando no la tienen.

Y luego hablarán de fake news y crispación política y se reclamarán pacifistas.