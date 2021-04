UP llama a la movilización feminista porque "quedan 5 minutos para perder muchas cosas que tanto costaron lograr"

La actual directora del Instituto de las Mujeres de España y número ocho de la candidatura de Unidas Podemos a la Asamblea de Madrid, Beatriz Gimeno, ha llamado este sábado a la movilización feminista porque "quedan 5 minutos para perder muchas cosas que tanto costaron lograr", en alusión a una futurible entrada de Vox en el Gobierno regional.

En un mitin celebrado este mediodía en un espacio en el barrio madrileño de Príncipe Pío, Gimeno ha recordado que muchas mujeres han estado al pie del cañón en el pandemia y ha criticado el diseño social de la derecha, "que es un diseño sin servicios públicos".

"Sin servicios públicos para los dependientes las mujeres tendremos que volver a cuidar para que no veamos a los niños sueltos por la calle ni a los mayores tirados por las aceras. Eso no lo vemos ahora porque hay mujeres renunciando a sus vidas para cuidar la vida de otros. No estamos dispuestas a sacrificar nuestras vidas. Queremos cuidar pero que el cuidado se redistribuya", ha indicado.

A juicio de la exdiputada autonómica, la derecha "lo único que quiere es privatizar y su ideología es que volvamos a casa y a trabajos precarizados para que limpiemos sus viviendas y cuidemos a sus mayores de forma muy barata, y luego cuidemos en nuestras casas".

Gimeno ha recalcado que el diseño social de la derecha es de "desigualdad absoluta". "Estamos a cinco minutos de perder muchas cosas que tanto nos ha costado conseguir", ha apostillado, al tiempo que ha recordado la lucha de las mujeres republicanas, una "primavera para las mujeres que se truncó con el franquismo que las convirtió en propiedad de los hombres".

"Ahora quieren que seamos ciudadanas de segunda. Pero somos mayoría, somos muchas más, somos muchos más. Tenemos que movilizarnos porque el 75 por ciento de los votantes de Vox son hombres porque, ¿qué mujer si no es rica va a votarles? Las mujeres el 4 de mayo vamos a ganarles", ha concluido.

SERRA: "AYUSO ES UNA FANÁTICA QUE HA HECHO DE LA MENTIRA LA NORMA"

En el acto también ha intervenido la número dos de la candidatura de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que ha aseverado que en estas elecciones "nos jugamos mucho". "Nos jugamos echar a Ayuso, una fanática que ha hecho de la mentira la norma. Nos jugamos evitar que gobiernen unos energúmenos como Vox, que se alimentan del odio y el miedo. Nos jugamos la democracia. Y sin feminismo no hay democracia", ha dicho.

"El 4M nos jugamos mucho. Las mujeres tenemos que ser conscientes de lo que nos estamos jugando. No soportan la igualdad de las mujeres, la autonómica y la libertad de las mujeres. Ayuso y Vox quieren normalidad la desigualdad cuando niegan que nos matan por el hecho de ser mujeres. Son negacionistas de nuestros derechos. Llevan un año y medio criminalizando al movimiento feminista aprovechando la pandemia y siglos llamándonos brujas", ha proseguido.

La también portavoz de Podemos ha instado a las madrileñas que "sean conscientes de que Ayuso no necesita a Vox para gobernar contra las mujeres, que ya lo hace".

"Hay más amenaza con Vox, pero Ayuso ya gobierna contra las mujeres cuando recorta en Dependencia, cuando precariza a las trabajadoras de las servicios públicos, cuando no ha derivado ni un solo euro del Pacto contra la Violencia machista para proteger a las mujeres en la Comunidad. Cuando utiliza como altavoz a Vox solo difunde machismo. Gobierna contra las mujeres cuando se ha sumado a la criminizalización del feminismo siguiendo los pasos de Vox", ha insistido.

"Cuando criminalizan el movimiento feminista, lo que están haciendo es amparar que trabajar 81 días más que los hombres sea lo normal. Cuando criminalizan a las mujeres las ponen en riesgo porque no hacen nada para que las mujeres denuncien cuando sufren una agresión sexual. Cuando las criminalizan lo que hacen es tratar de evitar que seamos consciente de la fuerza que tenemos para cambiar las cosas", ha añadido.

Isa Serra ha recordado también el papel de las mujeres en la Historia, las cigarreras, las republicanas, pero también más recientemente las que "echaron a Gallardón de ministros cuando trató de hacer retroceder en derechos sociales y reproductivos a las mujeres".

"La democracia no habría llegado a España sin el movimiento feminista y las mujeres luchando en la calle. Hemos de recordar lo que hemos sido capaz de hacer el 8M. Yo os pido que trasladéis a las mujeres lo que nos jugamos el 4 de mayo, que recordemos la fuerza que tenemos, que no hay democracia sin igualdad y sin feminismo", ha esgrimido la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid ante la militancia.

Entre los miembros de la candidatura también ha intervenido la número tres, Vanessa Lillo, que habló de que Madrid ha llevado "la peor gestión de esta crisis sanitaria, con el colapso sanitario que tenemos a día de hoy todavía y todo lo que pasó en las residencias". "No nos olvidemos de que todo esto se enmarca en una crisis social y económica, que venía de antaño. Y que se produce en un sistema capitalista que vive y sobrevive a costa del abaratamiento de la mano de obra, de la precariedad de nuestras vidas. Y por eso temen al feminismo. Ya sabemos que patriarcado y capital, alianza criminal", ha finalizado.