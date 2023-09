El PP llama a la "generosidad" de "todos" los grupos para hacer declaraciones institucionales y "demostrar unidad"

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha hecho un llamamiento a la "generosidad" de "todos" los grupos políticos para poder realizar declaraciones institucionales y "demostrar unidad", lamentando que "se ve de manera muy frecuente dejar de hacer declaraciones para hacer lecturas".

Así se ha expresado el 'popular' este lunes en rueda de prensa, preguntado por su posición en relación a la declaración institucional presentada por el PSIB para condenar las actitudes "machistas", entre otras cuestiones, del hasta ahora presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales.

En esta línea, el portavoz ha recordado que la propuesta socialista venía en relación a la polémica generada sobre Rubiales, "que se comportó de manera grosera e inaceptable" en la final del Mundial femenino de fútbol.

La semana pasada, ha continuado, se propuso hacer esta declaración "pero hoy parece que no habrá acuerdo entre diferentes partidos", algo que ha considerado "una lástima".

Por tanto, al no llegarse a este acuerdo, actualmente hay dos propuestas de manifiesto en este sentido. "Nosotros todavía tenemos que hablar de las lecturas, ya no declaraciones de mañana, porque ahora se ha dado la dimisión de Rubiales", ha señalado Sagreras, asegurando que todavía no tienen los últimos textos con las novedades.

Con todo, ha insistido en la necesidad de ser "lo suficientemente generosos para que salgan --las declaraciones institucionales-- por unanimidad de todos los partidos".

"En un tema tan evidente como un comportamiento grosero e inaceptable, todos los partidos, no uno en concreto, sino todos, tenemos que hacer un esfuerzo de ponernos de acuerdo y ser capaces de demostrar unidad de las fuerzas políticas ante estos temas", ha concluido el portavoz.