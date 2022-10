LLach: es una vergüenza tener Govern autonomista votado por independentistas

El cantautor catalán y miembro del gobierno del Consejo por la República Lluís Llach ha dicho que "es una vergüenza tener un Govern autonomista votado por independentistas".

Llach ha hecho estas declaraciones durante su intervención en la clausura de la acampada que este fin de semana ha realizado la Asamblea Nacional Catalana (ANC) en la plaza Catalunya de Barcelona, con la que han denunciado lo que consideran la "persecución" y la "causa general" contra el independentismo.

Llach ha dicho que "necesitamos la confrontación institucional, que no existe" porque "sin confrontación no hay negociación, no hay esperanza para este país y el Estado está muy tranquilo".

El cantautor se ha preguntado "¿cómo podemos convencer a las democracias, las pocas que quedan porque en Europa cada vez quedan menos, de que estamos en una confrontación seria, colectiva contra el Estado si nuestro propio gobierno se presta a un tipo de confrontación donde ni tan solo discuten las Rodalies".

La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha resaltado que es necesario "dar visibilidad a los que a veces no la tienen".

La acampada ha contado con personalidades del mundo independentista como la exdiputada del Parlamento autonómico, Gabriela Serra; el exvicepresidente del Parlament, Josep Costa; la vicepresidenta de la UNPO, Elisenda Paluzié, o el presidente de la Caja de Solidaridad, Pep Cruanyes.

La entidad plantó ayer unas 30 tiendas de campaña en un rincón de la plaza coincidiendo con el quinto aniversario del encarcelamiento de los expresidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Con esta protesta, la ANC da el pistoletazo de salida a la campaña "Nosotros acusamos a la justicia española", con la que la entidad quiere recoger el apoyo de la ciudadanía para que el Parlamento de Cataluña cree una comisión de investigación sobre el "alcance de la causa general de la justicia española contra el movimiento independentista", según apunta el manifiesto de la campaña.

Durante las dos jornadas que ha durado la protesta, la ANC ha instalado carpas informativas y un escenario donde se han celebrado charlas y talleres sobre la "persecución al independentismo".