lla llama a los militantes del PSC a "desmontar" la tesis del independentismo con "soluciones viables"

El secretario de organización del PSC y ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la viceprimera secretaria del partido, Eva Granados, han llamado a la militancia socialista a volcarse durante los próximos meses en hacer pedagogía para "desmontar" las tesis del independentismo y explicar cuáles son las "soluciones viables".

Los socialistas catalanes han abierto este viernes por la tarde su Escuela de Otoño, que se celebrará de forma telemática durante dos jornadas y abordará cuestiones como la reconstrucción postcoronavirus en diferentes ámbitos, con intervenciones de dirigentes socialistas como Josep Borrell, Meritxell Batet y Núria Marín, entre otros.

Después de que el presidente del Parlament, Roger Torrent, haya situado las elecciones catalanas para el 14 de febrero, Illa ha pedido a los participantes que aprovechen el tiempo que queda hasta esa fecha para explicar el proyecto de los socialistas catalanes, "diciendo la verdad" y "sabiendo trasladar que no todo es posible".

"Convoco a la acción política estos próximos meses, a la acción de convencimiento, de explicación y de persuasión para conseguir una Cataluña cohesionada que afronte los problemas de la gente", ha dicho el ministro de Sanidad.

Illa ha reivindicado que a la ciudadanía hay que tratarla como "adulta", dándole "toda la información" y planteándole una "propuesta sólida" basada en soluciones "viables", desde la colaboración con el Gobierno estatal y las administraciones locales. "Tocando con los dos pies en el suelo", ha resumido.

El dirigente socialista ha lamentado cómo han sido los últimos diez años en Cataluña, marcados por el procés: "No han sido buenos, no han aportado soluciones a los problemas reales de la gente, no han contribuido a mejorar el nivel de vida de los catalanes y no han enriquecido ni cohesionado el país, y no han fortalecido el papel de Cataluña ni en España ni en el mundo".