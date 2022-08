Limón recuerda ante las elecciones municipales que los alcaldes "solo" han contado con Diputación y Gobierno

La secretaria general del PSOE de Huelva ha señalado, con respecto a las elecciones municipales, que "ahora los alcaldes se presentan a la evaluación de la gestión que han hecho durante cuatro años", toda vez que ha destacado que los regidores "han estado solos" durante la pandemia y que "únicamente han contado con la Diputación y con el Gobierno central".

"No han recibido ni una llamada por parte del presidente de la Junta de Andalucía, una administración que los ha dejado a la deriva", ha dicho Limón antes de añadir que "lo poco o mucho que hayan podido desarrollar sus proyectos los ayuntamientos ha sido gracias a la Diputación y al Gobierno de España, con toda su aportación y los fondos Next Generation, lo que que está haciendo que muchos municipios puedan transformarse gracias a ese paquete de medidas que se ha puesto en marcha".

Así lo ha manifestado Limón en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha pedido a los vecinos de la provincia de Huelva que en las próximas elecciones municipales "se pongan la mano en el corazón" y "miren a los ojos a sus alcaldes" y "vean dónde han tenido las propuestas para cambiar y transformar su municipio".

"Esas propuestas siempre han venido de la mano de sus alcaldes y alcaldesas del PSOE, que son también los que estaban ahí cuando les faltaban las mascarillas, los que han tenido que desinfectar las calles y los que, a lo largo de estos cuatro años, se han dejado la piel para que hubiese oportunidades de desarrollo económico y oportunidades de empleo en sus municipios. Algo que han podido conseguir en muchos casos con la ayuda y colaboración de la Diputación de Huelva", ha subrayado.

De la misma manera, ha señalado que considera que estas elecciones "no tienen nada que ver con las autonómicas", así como ha aseverado que le haría "mucha ilusión" volver a ser la presidenta de la institución provincial por su "vocación municipalista", recordando que también es la alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, algo que cree que "da visión integral a la hora de poner en marcha proyectos y planes que faciliten a los ayuntamientos su día a día".

Limón ha criticado que "la Junta de Andalucía, gobernada por el PP, poco ha aportado a los ayuntamientos", algo que "se puede preguntar a los alcaldes" que "se han sentido solos y un poco a la deriva en las circunstancias de pandemia y los problemas y crisis derivados posteriormente por la misma".

Así, Limón ha subrayado que "frente a ello", el PSOE "es un partido serio y de gobierno, que cuenta con 43 años de historia y con un modelo social y económico muy definido", toda vez que ha hecho hincapié en "los avances en derechos y libertades" conseguidos con el Partido Socialista y en que "es el partido con el que más se ha sentido identificada la sociedad y, por ello, es el que más años ha gobernado".

"Nosotros, a lo largo de todos estos años de gobierno siempre hemos buscado el equilibrio social. Es decir, que le vaya bien tanto al que tiene una renta más alta como al que tiene una más baja. Además, cuando hay una crisis se nota la diferencia de gobierno. En la anterior crisis, con el PP, se dijo que había que apretarse los cinturones, sin embargo en esta crisis se han tomado numerosas medidas para que no repercutiera en la ciudadanía y esa es la diferencia en la que la sociedad se tiene que ver reflejada a la hora de decidir votar al PSOE", ha concluido.

SIETE MESES COMO SECRETARIA GENERAL

Por otra parte, Limón ha subrayado que sus siete meses como secretaria general del PSOE onubense han sido "muy intensos" con las elecciones a la Junta de Andalucía y "trabajando con las agrupaciones locales", pero ha destacado que el balance es "muy positivo".

Por último, con respecto a la situación actual, Limón ha subrayado que se está viviendo una situación "muy complicada" y que "echa en falta colaboración y lealtad entre las instituciones", toda vez que ha indicado que el Gobierno "está volcando todos los recursos a la ciudadanía", algo que "se ve mes a mes en todos los Consejos de Ministros", al tiempo que ha apuntado que "también se está demostrando que hay un compromiso con el sector privado".

"Pero hay organizaciones políticas que tienen recetas distintas según quien gobierna y están en no aportar y sumar, como se vio cuando no apoyaron los ERTES, ni aporta y sumar con el Salario Mínimo Vital, ni en la subida de pensiones, ni en el Salario Mínimo Interprofesional o en los créditos ICO, con lo cual estamos viendo el interés que tiene en que a la ciudadanía de Huelva le vaya bien porque siempre están por el no antes de trabajar por el bienestar de los vecinos onubenses", ha concluido.

