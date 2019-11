El líder de la PAH que añora la Segunda República en TV3: "Nos la quitaron en el 36"

Que la cadena pública catalana TV3 se ha convertido en el mayor altavoz del independentismo catalán no es una novedad, al igual que no lo son los constantes ataques a los máximos dirigentes estatales. En las últimas horas la televisión pública ha vuelto a ser protagonista por un asunto que no tiene que ver directamente con la autodeterminación, aunque sí que guarda una cierta relación.

Todo comenzó en el programa que se emite en TV3 ‘Preguntes FAQS freqüents’ los sábados por la noche, cuando entrevistaron a un portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), en la que llamaba a la ciudadanía a movilizarse por la instauración de la República en nuestro país: “Que se movilicen todas las fuerzas públicas, todo el pueblo catalán, vasco y todo el Estado español después de cuarenta años, es hora de lanzarse a la calle para buscar una república que nos quitaron en el 36 para garantizar los derechos humanos”.

Una afirmación tajante en la que se muestra convencido de que en un estado republicano España estaría mejor, y que ha sido criticado en las redes sociales. De hecho, uno de los usuarios que ha publicado el vídeo con el fragmento de la entrevista, vinculó a los independentistas con la izquierda revolucionaria: “Lo digo cada día: La independencia es la excusa que utiliza la izquierda para impulsar la revolución”.

Un portavoz de la PAH hablando muy clarito en TV3. Y no de desahucios.



‘Después de 40 años es el momento de lanzarse a la calle para buscar una república que nos quitaron el 36’



Acojonante...

pic.twitter.com/Wo5cYr1aod — Naranjito �� (@PedroOtamendi) November 16, 2019

Son muchos los usuarios que vinculan a los republicanos también con los regímenes autoritarios como el de Stalin en la URSS, con el objetivo de tomar el control del Estado para imponer un sistema comunista.

Hay que explicar que la Constitución actual entronca con el republicanismo.

Los nostálgicos de la república son cómplices del neostalinismo que aspira a tomar el control del Estado en aras de imponer un régimen neocomunista.

España ya está en el top 20 de las mejores democracias: pic.twitter.com/ucfpaVExlo — Robert Finch (@RobertooFinch) November 17, 2019

Ja,ja,ja,ja. ¿La República que les quitaron en el 36?

¿La raza superior?

Paletos incultos.

Lluís Companys y sus mossos (que acabaron todos presos) fueron quienes atacaron a la República, y el ejército y la Guardia Civil, la defendió. — Santiago Mariscal (@ATMCRAKS1) November 17, 2019