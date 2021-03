La líder de Cs Galicia también circunscribe la moción a Murcia, por "corrupción", y lamenta el "suicidio" de Ayuso

La portavoz de Ciudadanos Galicia, Beatriz Pino, ha circunscrito también la moción de censura de su partido a Murcia y ha rechazado que la formación naranja tuviese intención de hacer lo mismo en Madrid, como ya aseguró también la presidenta de su partido, Inés Arrimadas.

Así, ha defendido que lo que hicieron sus compañeros en Murcia está ligado a la lucha contra la "corrupción" de la que su partido ha hecho gala siempre y, por ello, ha lamentado lo que ha calificado de "suicidio" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En una entrevista en Esradio, recogida por Europa Press, Beatriz Pino ha remarcado que la actuación de su partido forma parte de su trabajo y "de seguir demostrando lo que siempre ha hecho" que son "implacables contra la corrupción". "Eso es lo que estamos haciendo", ha aseverado la portavoz de la formación naranja en Galicia y miembro de la dirección de Cs.

Beatriz Pino ha destacado que en Murcia "tuvimos que asistir de forma vergonzosa a que más de 450 altos cargos del PP se vacunasen por delante de los que tenían derecho". "No lo vamos a permitir", ha aseverado la dirigente naranja, quien ha enfatizado que "tienen que saber que Cs no va a permitir" ninguna situación de este tipo: "Vamos a denunciar la corrupción".

Beatriz Pino ha apuntado ha remitido a la propia Ayuso para conocer las razones de convocar elecciones. "Supongo que hay que preguntar por qué tomó una decisión tan suicida, que no comparten los madrileños, convocar a las urnas con la que está cayendo", ha manifestado Beatriz Pino, quien indicó que se trató de una "decisión de los compañeros de Murcia, que se comenta a la ejecutiva permanente y va adelante, siempre teniendo clara la lucha contra la corrupción".

"CONCRETA Y LOCALIZADA"

Por ello, la líder de Cs en Galicia ha defendido que se trata de una moción de censura "concreta y localizada". "Y si alguien quiere ver un efecto dominó y le sirve de excusa para (acabar con) un gobierno estable y que estaba funcionando perfectamente en Madrid, hay que preguntarle a esa persona", ha agregado.

Beatriz Pino ha recordado, asimismo, que Cs no ha apoyado ninguna otra moción de censura registrada en las últimas horas (Madrid y Castilla y León). "No vamos a dar cobertura a ninguna que no esté presentada por nosotros, no lo vemos necesario. La de Murcia está circunscrita a Murcia", ha sentenciado.