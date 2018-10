El líder de Demòcrates: "Si no existiera la UE, España tendría la tentación de fusilar a los soberanistas"

El líder de Demòcrates y diputado de ERC en el Parlament, Antoni Castellà, ha afirmado este lunes que si no existiera la Unión Europea (UE) el Estado "tendría la tentación de fusilar" a los presos independentistas, como hiciera el franquismo con el expresidente de la Generalitat Lluís Companys. "Probablemente, si no estuviéramos en el marco de la UE, tendrían tentaciones de fusilarlos también, exactamente como pasó con Companys. Como no pueden hacerlo, están en la prisión", ha afirmado el también exsecretario de Universitats.

En declaraciones a la prensa después de la tradicional ofrenda floral a la tumba del 'expresident' en el cementerio de Montjuïc en Barcelona con motivo del 78º aniversario de su fusilamiento, Castellà ha dicho que la "represión" que hoy se vive "es ejercida por los herederos directos de aquellos que asesinaron a Companys".

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha aprovechado por su parte el mismo acto para remarcar que el expresident "dio la vida por Cataluña y luchó siempre por los ideales de justicia, fraternidad e igualdad".

Y ha subrayado que son esos "valores republicanos" con los que hoy en día una generación "se levanta" para defender que "la causa justa de la libertad es una causa por la que vale la pena luchar hasta las últimas consecuencias", ha agregado en referencia a la aspiración independentista.

El presidente catalán ha incidido en su voluntad de "luchar hasta el final y con todas las consecuencias" por los ideales de Companys, que ha dicho que también son los suyos.