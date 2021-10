Libros desde el corazón de la Ribeira Sacra: una exdiputada de En Marea abre una tienda-librería inspirada en el Prado

Proendos es sinónimo de arqueología, cultura, turismo y literatura, un "museo al aire libre". Si en la última novela de Arantza Portabales, 'La vida secreta de Úrsula Bas', este lugar del municipio lucense de Sober irrumpe con protagonismo, ahora da el salto con la apertura de una tienda-librería que se inspira en la del Museo del Prado, una idea en la que Julia, la bibliotecaria municipal, fue el elemento definitivo para que a la exdiputada de En Marea Paula Vázquez Verao le saltase la "chispa" para impulsar este proyecto.

Este lugar ubicado en la Terra de Lemos, como prefiere que sea referido Vázquez Verao, acoge vestigios romanos, románicos y restos arqueológicos prehistóricos. Hoy en día, ubicado en entorno de la Ribeira Sacra, es un entorno de afluencia de bodegas, pero no tiene ni tiendas ni supermercado.

"Proendos es un museo al aire libre", declara Paula Vázquez Verao, quien, con su proyecto empresarial, es finalista del programa Semente, una iniciativa que valora el impulso de actuaciones empresariales que "siembren" en un entorno de la Galicia 'vacía' y que cuenta con apoyo de instituciones públicas y de empresas privadas. Gane alguna de las dotaciones o no, este proyecto de la exdiputada ya está en marcha y en próximas fechas abrirá sus puertas, con la idea de poder hacerlo este mismo mes de octubre.

Paula Vázquez Verao tiene el grado de Historia. Madre de dos hijos muy pequeños, también cursa estudios oficiales en guía y asistencia turísticas y ya trabajó como asistente de guía. De hecho, uno de los objetivos el proyecto es preparar visitas turísticas que tengan como punto de partida la Librería de Proencia.

En la documentación presentada al concurso --que se fallará el próximo 16 de octubre--, explica que en la zona hay oferta de alojamientos turísticos, pero apenas servicios complementarios. Tiene, no obstante, un taller de cerámica de Gundivós, del que llevará piezas a la tienda, para la que ya tiene un sistema de envíos online preparado para llegar a toda la Península y con la mirada puesta en extenderlo al resto de Europa.

Desde el corazón de la Ribeira Sacra, esta exdiputada que fue madre durante su etapa en el Parlamento autonómico, y que con esta iniciativa busca también su salida laboral tras dedicarse a la primera línea política, pretende hacer de lo "local, universal".

En conversación con Europa Press, ha explicado que en la parte literaria, pretende recopilar lecturas vinculadas a Proendos, ya sea con autores de la zona, una sección de voces femeninas o secciones como la infantil, en la que se recogen libros explicativos para esas edades vinculados con la época romana, por ejemplo, de la que hay vestigios en la zona.

Proendos es el hilo conductor de todo aquello que entrará en las estanterías de la Librería de Proencia, en la que habrá piezas artesanales y postales de la ilustradora Sonia Álvarez Carneiro, que ha hecho un diseño exclusivo para este proyecto. "Está inspirado en el Prado, aunque pueda sonar pretencioso. Lo que quiero expresar es que no es preciso estar en el centro de la cultura, que cualquier lugar puede ser un centro cultural, Proendos es una parroquia que reúne prehistoria, época romana, arte románico...", ha subrayado.

LA LIBRERÍA

"Me gustaría centrar el catálogo en la zona, en todo lo que tenga que ver con la Terra de Lemos, con editoriales pequeñas, ediciones cuidadas", ha explicado. Contará con una sección de Memoria Histórica, postales --una de ellas de una maestra asesinada en el año 36--, una sección de narrativa, voces femeninas para "visibilizar" la literatura de las mujeres y otras 'estanterías' de este tipo.

Uno de los eventos que tiene programados es la presentación de 'Alma de Barro: Relatos de la Ribeira Sacra', de Moncha Prieto, un "homenaje a la tierra" y a los paisajes de este enclave natural que no renuncia a ser Patrimonio de la Humanidad. 'O souto dos catro ventos' será otro título de la librería en la que también habrá un espacio reservado al mundo 'Poetas do interior', con Olga Novo, de A Pobra do Brollón, como una de las protagonistas junto a otros autores como Ramón Sandoval, autor natural de Sober.

El proyecto se presenta como un dinamizador cultural, económico y social en zona rural, en el que la rehabilitación de un espacio rural y la venta online se perfilan claves. Además, servirá de "visibilización de proyectos y productos artesanales de la zona", al tiempo que se prevé como lugar de actividades dirigidas al público infantil, dotando de un recurso de conciliación en un ámbito con escasas alternativas.

Paula V. Verao aspira a que su espacio se convierta en un lugar de encuentro para lecturas especializadas, con trato personalizado y directo, en el que haya recomendaciones basadas en la propia experiencia. Además, su espacio está pensado para garantizar la accesibilidad en un establecimiento restaurado con apuesta por materiales reciclados y sostenibles. Todo ello, en el blog de la librería (https://proencialibros.wordpress.com/blog/).