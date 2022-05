Un libro intenta rectificar la "insensibilidad" social hacia víctimas de ETA

Un libro del escritor navarro Ioseba Eceolaza, exparlamentario foral de Batzarre, intenta rectificar la "insensibilidad" social que ha existido hacia las víctimas de ETA, sobre todo por parte de la izquierda.

Eceolaza, quien ha presentado este martes su libro en conferencia de prensa, ha asegurado que desde la izquierda, en parte influenciada por el falso mito de la ETA antifranquista, "no hemos considerado a las víctimas de ETA como nuestras víctimas".

En su obra, publicada por la editorial Papeles del Duende, Eceolaza repasa algunos detalles atentados que muestran "la crueldad" de la banda terrorista y su entorno. Así, recuerda que a Vicente Zorita, asesinado en 1980, lo ejecutaron con siete tiros, pero antes, estando arrodillado, le pusieron una bandera española en la boca.

Además, relata cómo en 1979, en Beasain, ETA ametralló a Antonio Ramírez y Hortensia González en su coche. El cuerpo del hombre se desplomó sobre el volante e hizo sonar la bocina durante veinte minutos sin que nadie se acercara.

Eceolaza menciona también los casos del panadero gallego Cándido Cuña, al que intentaron matar en dos ocasiones, una en 1979 y otra en 1983, por vender pan a la Guardia Civil; de Lorenzo Mendizábal, al que asesinaron en 1983 en Irún porque en su carnicería compraban guardias civiles; o de Ramón Díaz, quien fue asesinado con una bomba lapa en su coche porque era cocinero en el cuartel de la Marina en San Sebastián.

El exparlamentario navarro ha apuntado que este libro "intenta rectificar años de olvido y años de insensibilidad" desde su posición ideológica. "Yo soy un militante de izquierdas y creo que en la izquierda no hemos sabido, no hemos querido, no hemos podido acercarnos al dolor de las víctimas de ETA como se merecían", ha reconocido.

"¿Cómo hemos podido ser tan solidarios con mil causas y tan sordos al dolor que estaban sufriendo estas víctimas en nuestro entorno?", se ha preguntado el autor, quien ha manifestado que desde la izquierda "no hemos considerado a las víctimas de ETA como nuestras víctimas".

En su libro, Eceolaza también rechaza "el mito" del antifranquismo de ETA: "Desgraciadamente, desde la izquierda le dimos ese plus de legitimidad a ETA creyendo que era una formación antifranquista y creímos en la teoría de la ETA buena y la ETA mala".

"Ni una víctima, desde la primera hasta la última de las 853 víctimas, tuvo ningún sentido. ETA no fue el producto de una dictadura ni de un contexto político", ha aseverado Eceolaza, quien ha insistido en que "no hay ninguna coartada política o histórica para que ETA existiera".