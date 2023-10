El libro 'Un espía privado' retrata a John le Carré "a través del arte de su correspondencia"

Reúne cartas con Margaret Thatcher, John Banville y William Burroughs, entre otros

El libro 'Un espía privado' reúne cartas de John le Carré que permiten descubrir a la persona detrás del escritor "a través del arte de su correspondencia" con personalidades destacadas de la política y la cultura durante más de siete décadas, reunidas y editadas por su tercer hijo, Tim Cornwell.

En rueda de prensa telemática, el hijo menor de le Carré, Nick Cornwell, ha explicado que su hermano Tim murió en mayo de 2022, poco antes de poder ver publicado el libro, que llegará a las librerías de España este miércoles en castellano y en catalán de la mano de Planeta y Edicions 62, respectivamente.

'Un espía privado' incluye una "correspondencia apabullante" de le Carré --cuyo nombre real era David Cornwell-- con Margaret Thatcher, John Banville, William Burroughs, John Cheever, Stephen Fry, Graham Greene, Alec Guinness, Hugh Laurie, Ian McEwan, Gary Oldman y Philip Roth, entre otros, y su hijo ha asegurado que muchas no se han publicado por confidencialidad.

De este modo, repasa la vida de le Carré (1931-2020), el hijo de un estafador que pasó gran parte de la infancia entre un selecto internado y garitos londinenses, y que más tarde encontró refugio en la Universidad de Oxford, antes de iniciar una breve carrera en los servicios de inteligencia británicos, etapa durante la que publicó su primera novela, 'Llamada para el muerto' (1961).

Además de su entrada al Servicio de Inteligencia Británico, el libro ahonda en la trayectoria vital y profesional de le Carré a la vez que repasa la historia de los últimos 70 años, como la construcción del Muro de Berlín y la Segunda Guerra Mundial, hasta alcanzar la actualidad.

"UN AUTORRETRATO MAGNÍFICO"

"Creo que es lo máximo que te puedes acercar a conocer la figura de mi padre. Es un autorretrato magnífico", ha afirmado Nick Cornwell, que ha recordado a su hermano Tim, también periodista, como un profesional de cabo a rabo que quiso contar la verdad aunque fuera incómoda.

Su hijo ha explicado que hay más material inédito de le Carré custodiado por familiares, como manuscritos y borradores, y que lo están analizando, pero no publicarán "algo que no valga la pena o que no sea muy auténtico".

MÁS DE 300 CARTAS Y 50 FOTOGRAFÍAS, "LA MAYORÍA INÉDITAS"

La editora de Planeta Míriam Vall ha destacado que el libro aúna en 700 páginas más de 300 cartas y 50 fotografías, "la mayoría inéditas", mientras que la directora editorial de Edicions 62, Pilar Beltrán, ha defendido que 'Un espía privado' no es una simple recopilación de cartas, sino unas memorias.

En la obra de le Carré figuran 'El espía que surgió del frío', que le valió la fama mundial, consolidada con la trilogía compuesta por 'El topo', 'El honorable colegial' y 'La gente de Smiley', así como las memorias 'Volar en círculos', la novela 'El legado de los espías' y su novela póstuma, 'Proyecto Silverview', que vio la luz en 2022.