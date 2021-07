En libertad sin medidas cautelares el cantante "José el Francés"

El cantante "José el Francés", detenido este domingo en Marbella tras denunciarle su expareja por una supuesta agresión, ha quedado en libertad sin medidas cautelares este lunes tras declarar en el juzgado él y la denunciante, según han informado fuentes judiciales.

La jueza ha tomado su decisión tras practicar una serie de diligencias, entre ellas ambas declaraciones, y tras ello la Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento provisional de las diligencias incoadas por los delitos de malos tratos y coacciones ante la falta de indicios, solicitud a la que se han adherido tanto la acusación particular como la defensa.

Respecto al delito leve de injurias atribuido al artista, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Marbella ha celebrado un juicio inmediato contra él tras el que la jueza ha dictado "in voce" sentencia absolutoria firme por ese delito al no haberse ejercitado acusación ni por la acusación particular ni por el ministerio público.

El cantante se encontraba en casa de su excompañera cuando se produjeron los hechos que motivaron su arresto.