Libertad provisional para el primer encarcelado en protestas a favor de Hasel

La Audiencia de Barcelona ha dejado en libertad provisional, tras más de un mes en prisión, al primer manifestante que fue encarcelado por los disturbios en las protestas de apoyo al rapero Pablo Hasel, al entender que no está acreditada la gravedad de los delitos que se le imputan.

En un auto, la sección séptima de la Audiencia de Barcelona estima el recurso de la defensa y deja en libertad al manifestante, un joven escocés que está investigado por los delitos de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y contra la seguridad vial y que llevaba en prisión desde el pasado 22 de febrero.

El tribunal, no obstante, mantiene que no puede "compartir la inicial calificación jurídica de los hechos" que se atribuyen al procesado, especialmente el de atentado a la autoridad, por "lanzar un adoquín que arrancó de la vía pública a una furgoneta policial, sin indicación de si había o no agentes en el interior del vehículo".

También cuestiona la sala que el manifestante pueda haber incurrido en un delito de daños, "por cuanto no se indica el valor de los mismos".

Además, recuerda el tribunal que los delitos que afronta el procesado serían sancionados con penas menores de dos años de cárcel, por lo que podría ser juzgado en ausencia.

La sala descarta también que exista riesgo de fuga en el acusado, ya que cuenta con arraigo domiciliario, familiar y laboral en España, por lo que sugiere que se le apliquen medidas "menos gravosas" que la prisión, como comparecencias periódicas en el juzgado.

Esta semana el juzgado dejó también en libertad a una joven que estaba en prisión como presunta autora material del incendio de un furgón de la Guardia Urbana en las protestas pro Hasel, después de que un informe antropométrico presentado por su defensa apuntase a que fue erróneamente identificada. EFE